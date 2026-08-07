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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

قیمت جهانی طلا امروز ۱۶ مرداد؛ هر اونس طلا به ۴۲۶۲ دلار و ۳۹ سنت رسید

قیمت جهانی طلا امروز ۱۶ مرداد؛ هر اونس طلا به ۴۲۶۲ دلار و ۳۹ سنت رسید

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت بالاترین سطح هفت هفته‌ای در پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۲۶۲ دلار و ۳۹ سنت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از ثبت بالاترین سطح هفت هفته‌ای در پنجشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۶ درصد افزایش، به ۴۲۶۲ دلار و ۳۹ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها طی هفته جاری بیش از پنج درصد رشد داشت.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۱ دلار و ۵۰ سنت رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۱.۳ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۲۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۵ درصد افزایش، به ۱۷۳۷ دلار و ۲۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد کاهش، ۱۳۶۸ دلار و ۳۷ سنت معامله شد. هر سه فلز در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار داشتند.

کد مطلب 6910126
زهره آقاجانی

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