محمد الهداد، در جریان برگزاری شانزدهمین مانور سراسری «مهتاب» در استان لرستان، با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ملی به خبرنگار مهر گفت: این مانور با هدف کاهش تلفات انرژی و تقویت مدیریت هوشمند شبکه برق در حال اجراست و یکی از محورهای مهم آن، شناسایی و کاهش عوامل مؤثر بر هدررفت انرژی و افزایش بهرهوری در شبکه توزیع برق است.
وی با بیان اینکه کشور در روزهای گرم سال قرار دارد، افزود: در چنین شرایطی مدیریت مصرف برق و همراهی مشترکان نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه و تأمین برق مورد نیاز بخشهای مختلف دارد و مشارکت مردم میتواند بخش قابل توجهی از فشار واردشده بر شبکه را کاهش دهد.
قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق
مدیرعامل توانیر با قدردانی از همکاری مردم در سراسر کشور، بهویژه مردم استان لرستان، گفت: لازم است صمیمانه و خاضعانه از مردم شریف کشور و بهخصوص مردم لرستان تشکر کنم که با همکاری و مدیریت مصرف خود و همچنین درک شرایط کشور، کمک کردند امسال وضعیت بهتری در تأمین برق داشته باشیم.
الهداد ادامه داد: همراهی مردم در مدیریت مصرف، یکی از عوامل مهم در عبور از روزهای گرم سال و حفظ پایداری شبکه برق بوده است و این همکاری نشان میدهد که با مشارکت عمومی میتوان بخش مهمی از چالشهای موجود در حوزه انرژی را مدیریت کرد.
وی با اشاره به اینکه شرایط شبکه برق در فصل گرما با محدودیتها و فشارهای بیشتری همراه میشود، تصریح کرد: البته این به معنای نادیده گرفتن کاستیها نیست و ما نسبت به مشکلات و محدودیتهایی که در برخی ساعات و روزها برای مشترکان ایجاد شد، خود را پاسخگو میدانیم.
عذرخواهی توانیر از مردم بابت اعمال محدودیتها
مدیرعامل شرکت توانیر ضمن عذرخواهی از مردم به دلیل برخی محدودیتهای اعمالشده در تأمین برق، اظهار کرد: از مردم شریف کشور و بهویژه مردم لرستان که در برخی ساعات و روزها مجبور شدیم در بخشهای مختلف محدودیتهایی اعمال کنیم، عذرخواهی میکنیم.
الهداد افزود: تلاش مجموعه صنعت برق این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود، مدیریت شبکه را به گونهای انجام دهد که کمترین میزان محدودیت به مردم و بخشهای مختلف اقتصادی و تولیدی وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه تلاشها، در شرایط اوج مصرف ناچار هستیم برای حفظ تعادل شبکه و جلوگیری از بروز مشکلات گستردهتر، مدیریت مصرف و در برخی موارد محدودیتهای برنامهریزیشده را اعمال کنیم.
ضرورت رعایت عدالت در توزیع انرژی
مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت تأمین برق بخشهای مولد کشور، گفت: اگر بخواهیم چرخ صنعت کشور همچنان بچرخد و بخشهای مولد نیز از برق مورد نیاز خود برخوردار باشند، ناچار هستیم عدالت را در تسهیم انرژی رعایت کنیم.
الهداد ادامه داد: مدیریت مصرف و نحوه توزیع انرژی باید به گونهای باشد که در کنار تأمین نیازهای ضروری و عمومی مردم، امکان استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و بخشهای مولد کشور نیز فراهم شود.
وی با اشاره به نقش مهم مدیریت مصرف در عبور از دوره اوج بار، بیان کرد: رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان، در کنار اقدامات فنی و مدیریتی صنعت برق، میتواند به کاهش فشار بر شبکه کمک کند و زمینه را برای تأمین پایدار برق در بخشهای مختلف فراهم آورد.
کاهش تلفات؛ محور مهم مانور سراسری مهتاب
مدیرعامل شرکت توانیر همچنین کاهش تلفات انرژی را از اهداف اصلی شانزدهمین مانور سراسری «مهتاب» عنوان کرد و گفت: در این مانور تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای فنی، عملیاتی و نظارتی، عوامل مؤثر بر تلفات شبکه شناسایی و برای کاهش آنها اقدام شود.
الهداد تأکید کرد: مدیریت هوشمند مصرف و کاهش تلفات، دو موضوع مهم در مسیر افزایش بهرهوری صنعت برق هستند و اجرای چنین مانورهایی میتواند به شناسایی نقاط ضعف، اصلاح فرآیندها و استفاده بهتر از ظرفیتهای شبکه منجر شود.
وی با بیان اینکه پایداری شبکه برق نیازمند همکاری همزمان مردم و صنعت برق است، افزود: مجموعه صنعت برق در تلاش است با اجرای برنامههای فنی و مدیریتی، شرایط پایدارتری را برای تأمین برق فراهم کند و در این مسیر، همراهی مردم و مدیریت مصرف از سوی مشترکان اهمیت ویژهای دارد.
همراهی مردم، پشتوانه عبور از روزهای گرم سال
الهداد در پایان با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری مردم، اظهار کرد: همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق، به صنعت برق کمک میکند تا در روزهای گرم سال با فشار کمتری شبکه را مدیریت کرده و برق مورد نیاز بخشهای مختلف، بهویژه بخشهای مولد و صنعتی، را تأمین کند.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همکاری مردم، اجرای برنامههای مدیریت مصرف، کاهش تلفات و اقدامات فنی و عملیاتی، بتوانیم روزهای پیشرو را با شرایط پایدارتر پشت سر بگذاریم و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه کنیم.
ساماندهی مصرفکنندگان فاقد انشعاب با نصب شمارشگر موقت
مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه به اهداف اجرای طرح «مهتاب» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف شناسایی و ساماندهی بخشی از مصارف غیرمجاز برق اجرا میشود؛ مصارفی که در برخی مناطق حاشیه شهرها، مناطق خوشنشین و همچنین بعضی واحدهای کشاورزی، خانگی و تجاری مشاهده میشود.
الهداد افزود: در برخی موارد، به دلیل وجود مشکلات و موانع قانونی یا فنی، امکان واگذاری انشعاب رسمی برق به متقاضیان وجود نداشته است و همین مسئله باعث شده برخی افراد بدون داشتن انشعاب و بدون پرداخت صورتحساب، از برق استفاده کنند.
وی ادامه داد: برای حل موقت این مشکل، مصوبهای در نظر گرفته شده است که بر اساس آن میتوان برای این دسته از متقاضیان، شمارشگر نصب کرد تا مصرف برق آنها ثبت و محاسبه شود و بتوانند از برق به صورت قانونی و بر اساس میزان مصرف خود استفاده کنند.
مدیرعامل توانیر از افرادی که با چنین مشکلی مواجه هستند خواست برای تعیین تکلیف وضعیت مصرف خود اقدام کنند و گفت: از همه عزیزانی که به هر دلیل امکان واگذاری انشعاب رسمی به آنها فراهم نشده است، درخواست میکنیم از این ظرفیت استفاده کنند تا شمارشگر برای آنها نصب شود و مصرف برق آنها به صورت قانونی و قابل اندازهگیری انجام گیرد.
الهداد خاطرنشان کرد: این راهکار ماهیت موقت دارد و در صورتی که در آینده برای یک منطقه مشخص شود که شرایط لازم برای سکونت یا واگذاری انشعاب رسمی را ندارد، مطابق مقررات، شمارشگر نصبشده نیز جمعآوری خواهد شد.
ضرورت جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برق رایگان
مدیرعامل شرکت توانیر در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مصارف رایگان یا ارزان برق اشاره کرد و گفت: در برخی اماکن، از جمله مساجد و بعضی بخشهای کشاورزی، برق با تعرفههای حمایتی یا حتی صفر ارائه میشود، اما باید توجه داشت که این امتیاز صرفاً برای همان کاربری تعیینشده است.
وی با اشاره به برخی مساجد دارای موقوفات و واحدهای تجاری افزود: در مواردی مشاهده میشود که مسجد دارای مغازه یا محل کسب تجاری است و این واحد تجاری از برق مسجد که دارای تعرفه رایگان یا صفر است استفاده میکند؛ در حالی که از نظر قانونی و شرعی، مصرف تجاری نباید از برق رایگان اختصاصیافته به مسجد تأمین شود.
الهداد تأکید کرد: صاحبان این واحدهای تجاری باید در اسرع وقت با مراجعه به شرکت توزیع نیروی برق و ثبت درخواست، نسبت به دریافت انشعاب قانونی اقدام کنند تا مصرف آنها از مسیر قانونی و با تعرفه متناسب با نوع فعالیت انجام شود.
وی ادامه داد: استفاده از برق رایگان برای مصارف غیرمرتبط با کاربری تعیینشده، علاوه بر تضییع حقوق سایر مشترکان، موجب افزایش تلفات شبکه و ایجاد ناترازی در مصرف انرژی میشود و باید با جدیت ساماندهی شود.
کاهش بیش از ۲۳۰۰ مگاواتی بار شبکه
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اجرای طرحهای مختلف برای مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق افزود: برنامههایی که از ابتدای سال در حوزه کاهش تلفات و مدیریت مصرف آغاز شده، در مجموع توانسته است به کاهش قابل توجه بار شبکه کمک کند و بر اساس برآوردهای صورتگرفته، اثر این اقدامات تاکنون به بیش از ۲۳۰۰ مگاوات رسیده است.
وی تأکید کرد: این میزان کاهش بار حاصل مجموعهای از اقدامات در بخشهای مختلف است که شناسایی و جمعآوری مصارف غیرمجاز، ساماندهی مصرفکنندگان و مقابله با برداشت غیرقانونی از شبکه برق، از جمله محورهای مهم آن محسوب میشود.
جمعآوری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز
الهداد یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه را جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گفت: در ماههای گذشته تعداد قابل توجهی از ماینرهای غیرمجاز شناسایی و از شبکه خارج شدهاند که تعداد آنها به حدود ۱۰ هزار دستگاه رسیده است.
وی افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز از جمله مصادیق سوداگری انرژی است؛ چراکه عدهای با استفاده غیرقانونی از برق، هزینه تولید خود را کاهش داده و سود قابل توجهی به دست میآورند، در حالی که هزینه این مصرف غیرمجاز در نهایت به شبکه برق و سایر مشترکان تحمیل میشود.
مدیرعامل شرکت توانیر تصریح کرد: این فعالیت نوعی قاچاق برق محسوب میشود و موجب میشود انرژی باارزش کشور در اختیار فعالیتی قرار گیرد که بدون پرداخت هزینه واقعی مصرف، سود آن نصیب گروه محدودی میشود.
مصرف برق هر ماینر معادل چندین واحد مسکونی
الهداد با اشاره به میزان مصرف بالای دستگاههای استخراج رمزارز اظهار کرد: دستگاههای ماینر برق قابل توجهی مصرف میکنند و هر دستگاه به طور متوسط حدود سه تا چهار کیلووات برق نیاز دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که ماینرها برخلاف بسیاری از مصارف خانگی، به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند و به طور مستمر در حال مصرف برق هستند.
مدیرعامل توانیر افزود: به همین دلیل، یک دستگاه ماینر میتواند در مجموع مصرف برقی معادل مصرف حداقل حدود ۱۲ واحد مسکونی را به خود اختصاص دهد؛ بنابراین وقتی تعداد زیادی از این دستگاهها به صورت غیرمجاز در یک منطقه فعال باشند، فشار قابل توجهی به شبکه برق وارد خواهد شد.
ماینرهای غیرمجاز؛ تهدیدی برای پایداری شبکه
الهداد با اشاره به بازدید خود از تعدادی از ماینرهای کشفشده در جریان اجرای طرح مهتاب گفت: امروز نیز در بازدیدی که انجام شد، تعدادی از دستگاههای استخراج غیرمجاز جمعآوریشده را مشاهده کردیم و میزان مصرف بالای این دستگاهها بهخوبی نشان میدهد که چرا مقابله با این پدیده برای صنعت برق اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر در بخشهای مختلف، از صنایع گرفته تا کشاورزی و حتی برخی نقاط خانگی، موارد متعددی از فعالیت غیرمجاز ماینرها شناسایی شده است.
مدیرعامل توانیر ماینرهای غیرمجاز را از عوامل آسیبزا برای شبکه برق دانست و گفت: این دستگاهها به نوعی آفت شبکه و مصرفکننده سنگین انرژی هستند و بخش قابل توجهی از انرژی کشور را بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی مصرف میکنند.
درخواست توانیر از مردم برای شناسایی سرقت برق
الهداد در ادامه از طراحی سازوکاری برای دریافت گزارشهای مردمی درباره سرقت برق، دستکاری تجهیزات و مصارف غیرمجاز خبر داد و اظهار داشت: همکاران ما سامانهای را برای دریافت گزارشهای مردمی طراحی کردهاند تا افرادی که از سرقت برق، دستکاری تجهیزات یا موارد مشابه اطلاع دارند، بتوانند موضوع را به صنعت برق اعلام کنند.
وی افزود: شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ به مجموعه صنعت برق اعلام کنند و در صورت منجر شدن گزارش به کشف تخلف، پاداشهای پیشبینیشده نیز به گزارشدهندگان پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل توانیر تأکید کرد: استفاده از ظرفیت مردم در شناسایی تخلفات، یکی از مؤثرترین روشها برای مقابله با سرقت انرژی و کاهش تلفات شبکه است و امیدواریم شهروندان در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
هدفگذاری کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی تا پایان تابستان
الهداد با اشاره به هدفگذاری صنعت برق برای ادامه روند کاهش بار شبکه گفت: برنامهریزی ما این است که میزان کاهش بار حاصل از اجرای این طرحها تا پایان تابستان به حدود ۳۵۰۰ مگاوات برسد.
وی اظهار امیدواری کرد با ادامه اجرای طرحهای کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز، جمعآوری ماینرها و همکاری مردم، این هدف تا پایان تابستان محقق شود.
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه بخشهاست و هر میزان کاهش مصرف غیرضروری و جلوگیری از برداشت غیرمجاز از شبکه، میتواند به تأمین برق پایدارتر برای بخشهای مولد، صنایع، کشاورزی و مشترکان خانگی کمک کند.
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