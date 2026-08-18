«بدرقه تا بهشت» روایتی مستند از تشییع رهبر شهید در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مجموعه مستند کوتاه هفت‌ قسمتی «بدرقه تا بهشت» به کارگردانی و تهیه کنندگی میلاد امینی‌موحد، از سه‌شنبه شب ۲۷ مرداد روی آنتن شبکه افق سیما می‌رود.

این مستند روایتی از حال‌وهوا و شرایط آئین تشییع رهبر شهید در کشور عراق است؛ روایتی که مسیر نجف تا کربلا و حضور گسترده مردم در این مراسم را به تصویر می‌کشد.

میلاد امینی‌موحد در «بدرقه تا بهشت» به سراغ افرادی رفته است که هر یک در این آئین نقشی داشته‌اند؛ از مسئولان و خادمان برگزاری مراسم تا صاحبان موکب‌هایی که میزبان زائران و مهمانان رهبر شهید بوده‌اند.

این مجموعه در هفت قسمت با عناوین «حساب‌شده»، «زائری از تلعفر»، «طلوع نجف»، «قرار آخر»، «عشق حسینی» و «نذر هنر» تولید شده و از امشب، سه‌شنبه ۲۷ مرداد، ساعت ۲۰:۲۰ از شبکه افق سیما پخش خواهد شد.

«بدرقه تا بهشت» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از دستیار تهیه کننده: محمد حسین مقدم رجا، مشاور طرح: سید حمید موسوی، راوی: علی اکبر فلاحی، تصویربرداران: محمدحسین مقدم رجاء، صادق علوی کیا، دستیار تصویربردار: محمدطاها امینی موحد، تدوین و اصلاح رنگ: سعید بابادی، محمد حسین مقدم رجاء، فضای مجازی: امیر محمد بهادری، روابط عمومی: مینا دهقان.