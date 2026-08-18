به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری عصر سه شنبه در گفتگویی در خصوص برنامه های مراسم بزرگداشت چهلم رهبر شهید در قم اظهار کرد: مراسم چهلم تدفین رهبر شهید بنا بر اطلاعرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار میشود و قم نیز میزبان یکی از مراسمهای محوری این مناسبت خواهد بود.
وی افزود: مراسم اصلی قم چهارشنبه ۲۸ مردادماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود و شعار این آیین با عنوان با تو در عهدیم تا صبح ظهور تعیین شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: تقارن ایام برگزاری این مراسم با نهم ربیعالاول و سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) سبب شده است برنامههای گرامیداشت چهلم رهبر شهید با آیینهای مرتبط با این مناسبت نیز همراه و همسو باشد.
ذاکری بیان کرد: برنامههای پیشبینیشده در قم از شامگاه سهشنبه ۲۷ مردادماه در مسجد مقدس جمکران آغاز میشود و دعای توسل این شب با یاد و نام رهبر شهید برگزار خواهد شد.
برنامههای چهلم رهبر شهید قم از جمکران آغاز میشود
وی گفت: مسجد مقدس جمکران با توجه به همزمانی این ایام با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) و نهم ربیعالاول، برنامههای ویژهای را برای این مناسبت تدارک دیده است که یاد رهبر شهید نیز در این برنامهها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ذاکری افزود: پس از برنامه شامگاه سهشنبه در مسجد مقدس جمکران، مراسم محوری چهارشنبه شب در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود و برای ادامه برنامهها نیز تجمعهای شبانه در میدانهای شهر با محوریت بزرگداشت چهلم رهبر شهید پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: برنامههای مرتبط با این مناسبت در قم تا ۲۹ مردادماه ادامه خواهد داشت و در روز ۳۰ مردادماه نیز مراسم ویژهای با حضور هیئتهای مذهبی و دستههای عزاداری در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم خاطرنشان کرد: در یکی از برنامههای مسجد مقدس جمکران از فعالان اربعین حسینی تجلیل خواهد شد و در این برنامه از رهبر شهید بهعنوان احیاگر سنت زیارت اربعین در عصر معاصر یاد میشود.
ذاکری بیان کرد: مراسم چهلم رهبر شهید در ۲۹ مردادماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد و این برنامه با شب شهادت امام حسن عسکری(ع) مصادف است.
تداوم تجمعهای شبانه در میدانهای قم به یاد آقای شهید ایران
وی گفت: تجمعهای شبانه از ساعت ۲۱ در میدانهای شهر آغاز میشود و در میدان نبوت نیز برنامهای ویژه برای آذریزبانها تدارک دیده شده است.
ذاکری افزود: میدان توحید در حال حاضر به یکی از پایگاههای فرهنگی تبدیل شده و برنامه ویژه این میدان نیز در چارچوب مجموعه برنامههای پیشبینیشده برای گرامیداشت چهلم رهبر شهید برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم اظهار کرد: روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه در تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی استان قم، مراسم چهلم رهبر شهید بهصورت همزمان و بین نماز ظهر و عصر برگزار میشود و تلاش شده است این برنامهها با هماهنگی و انسجام مناسب اجرا شود.
وی ادامه داد: محتوای تبلیغی این مناسبت که از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام شده، در اختیار شهرداری قرار گرفته است تا فضاسازی شهری قم متناسب با شعار با تو در عهدیم تا صبح ظهور انجام شود.
ذاکری تأکید کرد: مردمی بودن مراسم، ایجاد وحدت و انسجام، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و تأکید بر انتقام و خونخواهی رهبر شهید و شهیدان جنگ تحمیلی از جمله محورهایی است که در برنامههای چهلم مورد توجه قرار گرفته است.
مساجد برای حضور مردم در مراسم محوری چهلم رهبر شهید هماهنگ میشوند
وی با اشاره به برنامهریزی برای فعالیت مساجد در شب جمعه گفت: با توجه به اینکه مراسم محوری چهلم رهبر شهید در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار میشود، مقرر شده است امامان جماعت مساجد استان روز پنجشنبه مراسمی مختصر همراه با ختم قرآن برگزار کنند و پس از آن مردم برای حضور در تجمعهای پیشبینیشده به سمت میدانهای شهر حرکت کنند.
ذاکری افزود: چهارشنبه شب و همزمان با برگزاری مراسم محوری در حرم مطهر، برنامه مشترک دیگری در مساجد استان برگزار نخواهد شد تا امکان حضور گسترده مردم در مراسم اصلی حرم فراهم باشد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نخستین مراسم بزرگداشت دولتمردان شهید جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: این مراسم نیز در دستور کار ستاد قرار گرفته و هماهنگیهای لازم برای برگزاری آن در استان قم در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه برنامههای پیشبینیشده با هدف برگزاری منسجم مراسم و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، فرهنگی، مذهبی و دستگاههای اجرایی استان دنبال میشود.
نظر شما