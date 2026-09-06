دریافت 101 MB کد مطلب 6938770 https://mehrnews.com/x3cYXz ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰ کد مطلب 6938770 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰ جزئیات طرح ملی مهتاب عبدالرضا حسینی مهر مجری طرح ملی کاهش تلفات برق، از جزئیات طرح ملی مهتاب می گوید. کپی شد مطالب مرتبط ۱۸۰۰ متر شبکه سیمی در آذربایجان غربی به کابل خودنگهدار تبدیل شد اموال راکد دستگاهها برای تجهیز مدارس به کار گرفته شود پیشبینی رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات هرمزگان ۸۷۰۰ انشعاب غیرمجاز در آذربایجان غربی شناسایی شد برچسبها برق مصرف برق کاهش مصرف برق
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