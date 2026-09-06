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کد مطلب 6938770
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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

جزئیات طرح ملی مهتاب

جزئیات طرح ملی مهتاب

عبدالرضا حسینی مهر مجری طرح ملی کاهش تلفات برق، از جزئیات طرح ملی مهتاب می گوید.

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