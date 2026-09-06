به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد اظهار کرد: امروز، یکشنبه پانزدهم شهریورماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر نیز مه رقیق صبحگاهی و در طول روز غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، با رشد و گسترش ابرهای همرفتی در ارتفاعات، به‌ویژه شهرستان‌های بشاگرد، رودان و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران و رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و روان‌آب، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز بیان کرد: در ساعات صبح تا ظهر، دریا نسبتاً آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر با افزایش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، تنگه هرمز و خلیج فارس نسبتاً مواج می‌شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به وزش این بادها، احتمال بروز گرد و غبار در مناطق ساحلی و جزایر نیز وجود دارد و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: از روز دوشنبه، ضمن تداوم ناپایداری‌های عصرگاهی، در ساعات بعدازظهر بر سرعت بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی در مناطق دریایی استان افزوده خواهد شد که لازم است تمهیدات لازم برای ترددهای دریایی در نظر گرفته شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان در پایان درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی روزهای پیش‌رو نوسان یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود.