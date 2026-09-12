حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۳ حادثه رانندگی طی هفته گذشته در جاده‌های استان سمنان رخ داد، اظهار داشت: در مجموع این حوادث ۴۱ نفر مصدوم شده و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به نوع حوادث رانندگی افزود: هفت مورد از حوادث هفته گذشته مربوط به واژگونی خودروها بود که در پی آن ۲۳ نفر مصدوم و یک نفر فوت شد و همچنین در شش حادثه برخوردی، ۱۸ نفر مصدوم شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه بیشترین تعداد مصدومان مربوط به یک حادثه واژگونی در محور شاهرود–میامی بوده است، یادآور شد: واژگونی یک دستگاه خودروی MVM X33 در کیلومتر ۴۵ این محور، شش مصدوم بر جای گذاشت.

درخشان ادامه داد: همچنین واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر شش محور میامی–شاهرود منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت پنج نفر شد که تنها حادثه فوتی هفته گذشته محسوب می‌شود.

وی با اشاره به دیگر حوادث مهم هفته گذشته اظهار داشت: برخورد یک دستگاه پژو پارس با تپه و دیواره پل در کیلومتر ۵۱ محور سمنان–دامغان و سقوط یک دستگاه پژو ۴۰۵ از پل در کیلومتر ۲۵ محور شاهرود–میامی نیز هر کدام سه مصدوم بر جای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی در محورهای مواصلاتی استان، خاطرنشان کرد: محور شاهرود–میامی در هفته گذشته پرتکرارترین محور حوادث رانندگی استان سمنان بوده است.