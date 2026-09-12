به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر گلستان از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه در مجموع به ۵۲ حادثه در سطح استان امدادرسانی کردند.
وی افزود: بیشترین سهم حوادث ثبتشده مربوط به سوانح ترافیکی با ۳۸ مورد بود و پس از آن هفت مورد فوریت پزشکی، چهار حادثه جوی شامل سیل و آبگرفتگی، دو حادثه جنایی و یک مورد مراجعه حضوری در سامانه عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان ثبت شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان ادامه داد: برای پوشش این حوادث، ۶۲ دستگاه خودروی امدادی شامل ۴۶ دستگاه آمبولانس، پنج دستگاه خودروی نجات، دو دستگاه وانت، هشت دستگاه خودروی کمکدار سبک و یک دستگاه خودروی سواری به محل مأموریتها اعزام شدند.
حاجیلری با اشاره به آمار حادثهدیدگان این حوادث اظهار کرد: در مجموع ۲۹۲ نفر تحت تأثیر حوادث قرار گرفتند که از این تعداد ۹۹ نفر مصدوم شدند.
وی گفت: ۴۸ نفر از مصدومان با تلاش نیروهای امدادی هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند و یک مصدوم نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کرد.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان همچنین از ارائه خدمات امدادی به ۱۶۰ نفر از حادثهدیدگان خبر داد و افزود: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر با حضور در صحنه حوادث، اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال مصدومان را انجام دادند.
حاجیلری درباره پایگاههایی که بیشترین مأموریت را در این بازه زمانی داشتند، اظهار کرد: پایگاههای زرینگل علیآبادکتول و قرهچشمه مینودشت هر کدام با پوشش شش حادثه در صدر مأموریتهای امدادی قرار داشتند.
وی ادامه داد: پایگاه سهراهی گالیکش با پنج حادثه و پایگاههای چاتال کلاله، زیارت گرگان و واکنش سریع نیز هر کدام با چهار مأموریت، بیشترین میزان عملیات امدادی را پس از این پایگاهها به خود اختصاص دادند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: آمادگی نیروهای امدادی برای پاسخگویی به حوادث ادامه دارد و مردم میتوانند در صورت بروز حادثه و نیاز به دریافت خدمات امدادی، با شماره ۱۱۲ جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
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