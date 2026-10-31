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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

امدادرسانی به ۹ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

امدادرسانی به ۹ حادثه رانندگی در جاده‌های استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

سمنان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته اخیر در جاده‌های استان خبر داد و گفت: این حوادث یک کشته و ۲۶ مصدوم بر جای گذاشت.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۲۶ نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

وی از جان باختن یک نفر در تصادفات رانندگی هفته گذشته یاد کرد و توضیح داد: حادثه مربوط به واژگونی نیسان کیلومتر ۵۵ محور میامی به ری آباد بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: از بین تصادفات رانندگی سه مورد برخورد خودروها با یکدیگر بوده است و همچنین چهار مورد واژگونی رخ داد و دو حادثه دیگر برخورد با مانع را در بر دارد.

درخشان ادامه داد: تصادف پژو پارس و پراید کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به آزادشهر با شش مصدوم بیشترین تعداد مجروحان حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: واژگونی کوییک کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود و واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر پنج محور گرمسار به آرادان دارای بیشترین تعداد مصدومان تصادفات جاده ای بودند.

کد مطلب 6995352

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