حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به ۹ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث ۲۶ نفر را راهی مراکز درمانی کرده است.

وی از جان باختن یک نفر در تصادفات رانندگی هفته گذشته یاد کرد و توضیح داد: حادثه مربوط به واژگونی نیسان کیلومتر ۵۵ محور میامی به ری آباد بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان ادامه داد: از بین تصادفات رانندگی سه مورد برخورد خودروها با یکدیگر بوده است و همچنین چهار مورد واژگونی رخ داد و دو حادثه دیگر برخورد با مانع را در بر دارد.

درخشان ادامه داد: تصادف پژو پارس و پراید کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به آزادشهر با شش مصدوم بیشترین تعداد مجروحان حوادث ترافیکی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: واژگونی کوییک کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود و واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر پنج محور گرمسار به آرادان دارای بیشترین تعداد مصدومان تصادفات جاده ای بودند.