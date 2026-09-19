حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش حوادث رانندگی هفته اخیر در محورهای مواصلاتی استان سمنان اظهار کرد: طی این مدت ۱۳ فقره حادثه رانندگی به ثبت رسید که در مجموع ۵۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبتی، چهار فقره از نوع واژگونی و ۹ فقره نیز حوادث برخوردی بود که به ترتیب ۱۳ و ۳۹ مصدوم برجا گذاشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه در این حوادث فوتی گزارش نشده است، ادامه داد: سه حادثه بیشترین تعداد مصدوم را به خود اختصاص دادند که هر کدام آن ها هفت مصدوم داشتند.

درخشان یادآور شد: برخورد یک دستگاه پراید و سمند در محور میامی، برخورد پراید و پژو ۴۰۵ در محور سرخه–آرادان و همچنین برخورد پراید و پژو SLX در محور میامی–سبزوار، سه حادثه با بیشترین تعداد مصدوم در هفته اخیر بودند.

وی با اشاره به تکرار بیشتر حوادث در محورهای شرقی استان افزود: محورهای میامی و محدوده‌های مرتبط با این شهرستان بیشترین تکرار حوادث رانندگی هفته اخیر را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه به شرایط جاده و استراحت کافی رانندگان به‌ویژه در محورهای طولانی و پرتردد تأکید کرد.