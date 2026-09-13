به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: ازسرگیری تخلیه شناورهای دارای محموله تجاری و ملوانی و ورود کالاهای موجود به بازار، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در تأمین کالا، پاسخگویی به نیازهای مردم و رونق فعالیتهای تجاری شهرستان اثرگذار باشد.
فرماندار گناوه افزود: در راستای حل مشکل و رفع دغدغه صاحبان لنجها، رایزنیهای مستمری انجام شد و در این راستا روز گذشته نیز جلسهای در مرکز استان با حضور ناظر گمرکات و دیگر مدیران مرتبط برگزار شد که نتایج خوبی به همراه داشت.
وی گفت: تلاش مجموعه مدیریت شهرستان همواره بر این بوده است که با پیگیری مستمر و هماهنگی با دستگاههای مرتبط، موانع پیشروی فعالیتهای تجاری و تخلیه شناورها برطرف شود تا روند ورود کالا به بازار با سهولت بیشتری انجام گیرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش قابلتوجهی از معیشت مردم منطقه به فعالیتهای دریایی و تجارت دریامحور وابسته است، ازسرگیری تخلیه شناورها و ورود کالاها به بازار در این برهه زمانی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در رونق فعالیتهای تجاری و کمک به معیشت مردم اثرگذار باشد.
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