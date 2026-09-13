اجرای ۱۴۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میثم رحیمی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس از اجرای ۱۴۰ عنوان برنامه در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این برنامه‌ها در حوزه‌های مقاومت، پایگاه‌های بسیج و اقشار مختلف بسیج اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سپاه و بسیج در عرصه‌های مختلف اجتماعی و خدمت‌رسانی افزود: بسیج و سپاه از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در مناسبت‌ها، برنامه‌ها و شرایط مختلف در کنار مردم و مسئولان حضور داشته‌اند و هفته دفاع مقدس نیز فرصت مناسبی برای نمایش این ظرفیت است.

فرمانده سپاه نهاوند برگزاری مسابقات ورزشی بین پایگاه‌های بسیج، ویزیت رایگان در مناطق محروم، ارائه مشاوره حقوقی رایگان، اجرای طرح‌های کمک مومنانه و فضاسازی متناسب با هفته دفاع مقدس را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری زنگ بسیج دانش‌آموزی به‌صورت همزمان در مدارس شهرستان، مسابقات فرهنگی و هنری، اهدای کیف، کفش و لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند، تجلیل از رزمندگان شاخص، برگزاری نشست‌های بصیرتی و برنامه‌های جهاد تبیین در ادارات و مساجد خبر داد.

سرهنگ رحیمی برگزاری مسابقات مقاله‌نویسی با موضوع جنگ رمضان، جشنواره فرهنگی و ورزشی ویژه خواهران، میز خدمت پزشکی و دارویی در محلات کم‌برخوردار، برنامه‌های فرهنگی و هنری، نمایش و تئاتر خیابانی با موضوع دفاع مقدس و سرکشی از واحدهای تولیدی را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

وی همچنین از برگزاری رژه خودرویی و موتوری در نخستین روز هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: بخشی از توانمندی و تجهیزات بسیج و سپاه در این برنامه به نمایش گذاشته خواهد شد.

فرمانده سپاه نهاوند غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، اعزام نمادین بسیجیان به جبهه، دیدار با ائمه جمعه، تجلیل از اساتید و رزمندگان و برگزاری نمایشگاه در محل شهادت شهید سهرابی نیز در برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان نهاوند پیش‌بینی شده است.