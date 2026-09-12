طاهری: فرهنگ دفاع مقدس باید در جامعه بیش از گذشته جریان داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نوراله طاهری ظهر شنبه در نشست ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس اسلامشهر اظهار کرد: هر آنچه داریم از مقاومت و فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و شهدای گرانقدر راه دفاع از وطن و امنیت ایران اسلامی داریم.

فرماندار اسلامشهر افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مغتنمی است تا دیدار با خانواده معظم شهدا مورد توجه بیشتری قرار گیرد و برنامه‌های این هفته با ظرافت بیشتری برگزار شود.

طاهری بیان کرد: شایسته است دین خود را به خوبی ادا کنیم و با وجود همه چالش‌ها، مشکلات و سختی‌ها، کشورمان در همه ادوار جنگ پیروز میدان بوده است.

وی تأکید کرد: به برکت ایثارگری‌ها و حفظ آرمان‌های انقلاب توانسته‌ایم همچنان در دنیا سربلند باشیم.

در ادامه این نشست، هادی حفیظی، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) اسلامشهر گفت: کشورمان پرچم‌دار مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی است و ایران و هر کشوری که اراده کند مستقل باشد و رو به جلو حرکت کند، با مقابله استکبار جهانی مواجه خواهد شد.

فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) اسلامشهر خاطرنشان کرد: فرهنگ دفاع مقدس باید بیش از گذشته در جامعه جریان داشته باشد و تلاش شود با پیوند معانی و مفاهیم هشت سال دفاع مقدس با جنگ‌های اخیر، فرهنگ غنی دفاع مقدس در جامعه ساری و جاری شود.

صادق موسوی‌پور، مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر نیز در این نشست از اجرای دو طرح ویژه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: پویشی با عنوان «تجمع میدانی بچه‌ها در حیاط مدرسه» در قالب اجتماعات دانش‌آموزی در مدارس راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: طرح «فرزند ایران» به یاد شهدای میناب و زنگ ایثار و مقاومت نیز از دیگر برنامه‌های مرتبط با هفته دفاع مقدس در مدارس اسلامشهر خواهد بود.