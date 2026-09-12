قمری: دفاع مقدس سند خودباوری ملت ایران و پشتوانه اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر شنبه در نشست ستاد گرامیداشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت استان مرکزی اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلی، مشارکت در برنامه‌های هفته دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تقویت می‌شود.

وی افزود: روایتگری باید نسل جدید را با دشواری‌های دفاع مقدس و مسیر مقاومت تا دستیابی کشور به اقتدار امروز آشنا کند.

قمری تصریح کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید عادلانه در سراسر استان و با تمرکز بر شهرستان‌ها، بخش‌ها و محلات اجرا شود.

وی ادامه داد: مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد باید با بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان و رزمندگان، به کانون اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان تبدیل شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: آشنایی نسل جوان و نوجوان با واقعیت‌های دفاع مقدس و تبیین مفاهیم ایثار، مقاومت و خودباوری از مهم‌ترین رسالت‌های برنامه‌های امسال است.

وی افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل مقاومت و ایستادگی ملت در دوران دفاع مقدس است و این میراث ارزشمند باید به نسل‌های آینده منتقل شود.

قمری بیان کرد: حمایت از نیروهای مسلح و پشتیبانی از تصمیمات نظام در شرایط حساس کنونی ضروری است و باید از اقدامات تفرقه‌انگیز پرهیز شود.

وی گفت: ملت ایران با وجود محدودیت‌های دفاعی در دوران جنگ، با مقاومت و ایستادگی امروز به توانمندی‌های پیشرفته دفاعی و قدرت بازدارندگی دست یافته است.

قمری تصریح کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی حماسه ملت ایران و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت است و در شرایط کنونی و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید با حفظ انسجام ملی، از اختلافات و اقداماتی که موجب تفرقه می‌شود پرهیز کرد.