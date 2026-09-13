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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با بن سلمان

تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با بن سلمان

منابع سعودی از تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان با ولیعهد عربستان و محورهای این گفتگو خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واس، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی تماس تلفنی از محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دریافت کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین آخرین تحولات و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه را مورد رایزنی قرار دادند.

نخست وزیر پاکستان در این تماس تلفنی حملات به عربستان از سوی نیروهای مسلح یمن را محکوم کرد و بر همبستگی پاکستان با عربستان تاکید کرد.

نخست وزیر پاکستان همچنین حملاتی را که زیرساخت‌های حیاتی عربستان را هدف قرار داده بود، محکوم کرد و حمایت پاکستان از عربستان را مجدداً مورد تأکید قرار داد و از خویشتنداری عربستان و حمایت آن از تلاش‌های دولت عراق برای جلوگیری از استفاده از خاک خود برای حمله به عربستان و کشورهای همسایه تمجید کرد.

کد مطلب 6946038

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