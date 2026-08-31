رایزنی وزیران دفاع ترکیه و پاکستان در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه، امروز دوشنبه در شهر استانبول با خواجه محمد آصف، همتای پاکستانی خود، دیدار کرد.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، امروز در استانبول نخستین نشست کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی برگزار میشود؛ کمیتهای که در چارچوب توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان که در ۷ اوت جاری به امضا رسید، تشکیل شده است.
سلجوق بیرقدار اوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، نیز در این دیدار حضور داشت.
در ۷ اوت، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در مکه توافق دفاع مشترک را امضا کردند.
این توافق در چارچوب همکاریهای دفاعی و با هدف تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه در سطوح منطقهای و جهانی و بر پایه اصل تقسیم مسئولیتها و درک مشترک از امنیت منعقد شده است.
هدف این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
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