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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

ادعای یک اندیشکده پاکستانی درباره مشارکت اسلام آباد در تجاوز به یمن

ادعای یک اندیشکده پاکستانی درباره مشارکت اسلام آباد در تجاوز به یمن

یک اندیشکده پاکستانی ادعا کرد که اسلام آباد در تجاوز به یمن با عربستان همراهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک اندیشکده پاکستانی امروز دوشنبه ادعا کرد که اسلام آباد بر اساس توافق مکه با عربستان در تجاوز به یمن مشارکت کرده است.

اندیشکده پاکستانی مذکور با انتشار پیامی در ایکس در این خصوص ادعا کرد: عملیات سپیده دم یمن با مشارکت پاکستان و دیگر اعضای پیمان مکه علیه یمنی‌ها آغاز شده است!

این در حالیست که دولت پاکستان تا کنون در این خصوص بیانیه ای رسمی صادر نکرده است.

ادعای یک اندیشکده پاکستانی درباره مشارکت اسلام آباد در تجاوز به یمن

پاکستان، ترکیه و عربستان از اعضای توافق مکه هستند.

این در حالیست که رویترز پیشتر به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که اسلام‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را در عربستان سعودی مستقر کرده است؛ نیروهایی که برای حفاظت از مرزهای این کشور و کمک به مقابله با حملات موشکی و پهپادی در نظر گرفته شده‌اند.

کد مطلب 6968886

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    نظرات

    • ترک اوغلی IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      این سه. متحدین صهیونیست ها هستند.چون تا باحال یک گلوله هم به صهیونیست ها شلیک نکرده اند........
    • علی IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      اگر در مرزهای عربستان باشند تا اینکه داخل یمن با انصار الله بجنگند فرق میکند . اگر وارد یمن شوند کار خیلی سخت میشود برای انصار الله

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