ادعای یک اندیشکده پاکستانی درباره مشارکت اسلام آباد در تجاوز به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، یک اندیشکده پاکستانی امروز دوشنبه ادعا کرد که اسلام آباد بر اساس توافق مکه با عربستان در تجاوز به یمن مشارکت کرده است.

اندیشکده پاکستانی مذکور با انتشار پیامی در ایکس در این خصوص ادعا کرد: عملیات سپیده دم یمن با مشارکت پاکستان و دیگر اعضای پیمان مکه علیه یمنی‌ها آغاز شده است!

این در حالیست که دولت پاکستان تا کنون در این خصوص بیانیه ای رسمی صادر نکرده است.

پاکستان، ترکیه و عربستان از اعضای توافق مکه هستند.

این در حالیست که رویترز پیشتر به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده بود که اسلام‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را در عربستان سعودی مستقر کرده است؛ نیروهایی که برای حفاظت از مرزهای این کشور و کمک به مقابله با حملات موشکی و پهپادی در نظر گرفته شده‌اند.