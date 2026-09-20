به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهرام میرزایی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دفاع مقدس که در سالن جلسات فرمانداری پاوه برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس متعلق به یک دستگاه یا نهاد خاص نیست و همه ادارات، نهادها، مدارس، گروه‌های مردمی و مجموعه‌های فرهنگی باید در اجرای برنامه‌های این هفته نقش‌آفرین باشند.

وی دفاع مقدس را مفهومی فراتر از جنگ هشت‌ساله دانست و افزود: تجربه دفاع مقدس به ملت ایران آموخت که با تکیه بر ایمان، وحدت، خودباوری و ظرفیت‌های داخلی می‌توان در برابر تهدیدها ایستادگی کرد.

فرمانده سپاه ناحیه پاوه با تأکید بر ضرورت انتقال این تجربه به نسل جوان تصریح کرد: دستاوردها و تجربیات دفاع مقدس باید با زبان مناسب و متناسب با شرایط نسل جدید روایت شود و برنامه‌های این هفته نباید صرفاً به برگزاری مراسم‌های رسمی محدود شود.

میرزایی بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید متناسب با مأموریت و ظرفیت خود برنامه داشته باشد و در حوزه‌هایی مانند فضاسازی شهری و فرهنگی، فعالیت‌های اجتماعی و برگزاری مراسم‌ها مشارکت کند.

وی همچنین توجه به پیشکسوتان دفاع مقدس، ایثارگران و خانواده‌های شهدا را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ادارات باید با سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران و تجلیل از رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، بخشی از وظیفه خود در این حوزه را انجام دهند.

فرمانده سپاه پاوه با اشاره به حضور روزانه کاروان‌های راهیان نور غرب در این شهرستان اظهار کرد: پاوه در طول سال میزبان کاروان‌های مختلف از سراسر کشور است و لازم است دستگاه‌ها و مجموعه‌های شهرستان ضمن استقبال از این کاروان‌ها، با حضور در یادمان‌های شهدا برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این منطقه اهتمام بیشتری داشته باشند.

میرزایی از پیش‌بینی برنامه‌های متنوع برای هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: رژه موتوری، دیدار با امام جمعه، غبارروبی مزار شهدا، تجلیل از پیشکسوتان، برگزاری یادواره شهدا، سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، اعزام گروه‌های جهادی، برنامه‌های ورزشی و فرهنگی و محافل انس با قرآن از جمله برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی ادامه داد: نشست‌های جهاد تبیین، حضور راویان دفاع مقدس در مدارس، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری و میز خدمت برخی دستگاه‌ها نیز در برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان پاوه پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه پاوه نقش مدارس را در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت مهم دانست و گفت: با آغاز سال تحصیلی، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های دانش‌آموزی، روایتگری دفاع مقدس و آشنایی نسل نوجوان با تاریخ و دستاوردهای این دوران فراهم شده است.

میرزایی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین اظهار کرد: باید از ظرفیت اساتید، معلمان، روحانیون و افراد صاحب‌نظر برای تبیین تاریخ و دستاوردهای کشور و پاسخگویی به پرسش‌های نسل جوان استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های بسیج در هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برنامه‌های این هفته با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و با مشارکت دستگاه‌های مختلف شهرستان اجرا می‌شود و انتظار می‌رود همه ادارات و نهادها با ارائه برنامه و حضور فعال، سهم خود را در گرامیداشت هفته دفاع مقدس ایفا کنند.