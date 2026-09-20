جمالدینی: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمالدینی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان جاسک با محوریت پشتیبانی از برنامههای هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا رشادتها، ایثارگریها و ازخودگذشتگیهای عزیزانی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای کشور تلاش کردند، برای نسل جدید تبیین و بازخوانی شود.
وی افزود: امروز نیز کشور در شرایط دفاع قرار دارد و تقارن هفته دفاع مقدس با شرایط کنونی کشور، ضرورت توجه و مشارکت جدی همه دستگاههای اجرایی در برنامههای این هفته را بیشتر میکند.
فرماندار جاسک با تأکید بر حضور پررنگ مدیران دستگاههای اجرایی در برنامههای هفته دفاع مقدس، بیان کرد: همه مدیران باید در برنامههایی که با هماهنگی مجموعه سپاه و بسیج برگزار میشود، حضور فعال داشته باشند و در اجرای این برنامهها همکاری لازم را انجام دهند.
جمالدینی همچنین بر ضرورت فضاسازی مناسب شهری و اداری به مناسبت هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: انتظار داریم شهرداری و دستگاههای اجرایی شهرستان تا ۳۰ شهریورماه نسبت به فضاسازی مناسب شهر و ادارات اقدام کنند تا سیمای شهرستان متناسب با این مناسبت تغییر کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که مجموعه سپاه، بسیج و دستگاههای اجرایی از ظرفیت مدارس و به ویژه نسل جوان، نوجوان و دانشآموزان استفاده کنند تا بتوانیم اهداف و ارزشهای دفاع مقدس را برای نسل جدید تبیین و تشریح کنیم.
فرماندار جاسک با اشاره به برنامه دیدار با خانوادههای معظم شهدا، اظهار کرد: این برنامه به دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود و دستگاهها به صورت مشارکتی نسبت به تأمین هدایا اقدام خواهند کرد.
وی همچنین بر پشتیبانی دستگاههای اجرایی از رزمایش «جانفداها» تأکید کرد و گفت: دستگاههایی از جمله گمرک، اداره بنادر، صمت و اتاق اصناف باید از ظرفیتهای موجود برای پشتیبانی از برنامههای هفته دفاع مقدس استفاده کنند.
فرماندار جاسک، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران دستگاههای اجرایی از ظرفیت دستگاههای خود، مجموعههای زیرمجموعه، پیمانکاران و خیران برای پشتیبانی از برنامههای هفته دفاع مقدس استفاده کنند تا مجموعه سپاه و بسیج در اجرای برنامهها با مشکلی مواجه نشوند.
ضرورت حضور به موقع مدیران در ادارات
جمالدینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رعایت نظم اداری و حضور به موقع مدیران در محل کار تأکید کرد و گفت: از اول مهرماه ساعت کاری ادارات از ساعت ۸ تا ۱۳ است و مدیران دستگاههای اجرایی باید رأس ساعت ۸ در محل اداره حضور داشته باشند.
وی افزود: با توجه به محدود بودن ساعت خدمترسانی، قابل قبول نیست مدیری با تأخیر در محل کار حاضر شود. ممکن است فردی از دورترین نقطه شهرستان برای انجام امور اداری به مرکز مراجعه کند و به دلیل مسافت طولانی ساعت ۱۲ به مرکز برسد، بنابراین نباید به دلیل پایان ساعت اداری، اربابرجوع بدون دریافت خدمت به روز دیگری موکول شود.
فرماندار جاسک همچنین صبوری، مردمداری و اخلاقمداری را از شاخصهای مهم مدیران دانست و اظهار کرد: اگر مدیری صبور نباشد یا رفتار مناسبی با مردم نداشته باشد، بسیاری از فعالیتها و عملکردهای مثبت او تحت تأثیر قرار میگیرد.
جمالدینی تأکید کرد: مدیران باید در کنار انجام وظایف اداری، صبوری، مردمداری و اخلاقمداری را مورد توجه قرار دهند تا نحوه برخورد با مردم، عملکرد مجموعه را تحت تأثیر قرار ندهد.
تقدیر از عملکرد آموزش و پرورش جاسک
وی در ادامه با اشاره به اجرای پروژه مهر و آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی از تلاش مجموعه آموزش و پرورش شهرستان جاسک قدردانی کرد.
فرماندار جاسک، گفت: از آبیار، آقای میهنپرست و مجموعه همکاران آموزش و پرورش که به صورت شبانهروزی برای اجرای پروژه مهر تلاش کردند، تشکر میکنم.
جمالدینی، افزود: قرار گرفتن مجموعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جاسک در صدر جدول عملکردی استان هرمزگان نشان دهنده تلاش شبانهروزی و مخلصانه این مجموعه است و این موفقیت جای تقدیر دارد.
وی بیان کرد: در جلساتی که موضوع پروژه مهر و مسائل آموزش و پرورش مطرح میشود، نام شهرستان جاسک در صدر جدول و در میان مناطق پیشتاز آموزش و پرورش استان قرار دارد و انتظار داریم این روند با حمایت سایر دستگاههای اجرایی ادامه پیدا کند.
فرماندار جاسک همچنین از دستگاههای اجرایی خواست در راستای پشتیبانی از پروژه مهر با آموزش و پرورش همکاری کنند.
پاکسازی اطراف مدارس و آمادهسازی فضای شهری
جمالدینی در ادامه خطاب به شهردار جاسک بر ضرورت پاکسازی اطراف مدارس و آمادهسازی محیط پیرامونی آنها برای آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.
وی گفت: شهرداری باید با استفاده از دستگاههای در اختیار و ظرفیت بخش خصوصی اقدامات لازم برای پاکسازی و آمادهسازی اطراف مدارس را انجام دهد و کارهای مورد نیاز در این زمینه هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
فرماندار جاسک با تأکید بر اهمیت فضاسازی شهری در مناسبتهای مختلف، اظهار کرد: هدف از فضاسازی و برگزاری مراسمهای مناسبتی این است که مردم تغییرات را به صورت محسوس در سطح شهر و شهرستان مشاهده کنند.
جمالدینی، ادامه داد: همانگونه که در هفته دولت فضاسازی شهری مناسب و برنامهها با مشارکت حداکثری دستگاهها برگزار شد، انتظار داریم هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس نیز با مشارکت دستگاههای اجرایی و ایجاد تغییرات محسوس در سطح شهرستان همراه باشد.
وی در پایان با قدردانی از حضور امام جمعه شهرستان و امام جمعه اهل سنت جاسک در جلسه شورای اداری بر ضرورت توجه مدیران به رضایتمندی مردم تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه خود حساس باشند و موضوع خدمترسانی شایسته به مردم را جدی بگیرند.
فرماندار جاسک، تأکید کرد: برای پشتیبانی از برنامههای هفته دفاع مقدس هیچ توجیهی از هیچ مدیری پذیرفته نیست و همه مدیران باید در حد ظرفیت دستگاه خود برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای این هفته همکاری و مشارکت داشته باشند.
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