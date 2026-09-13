به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد که به موضوع کارت سوخت، سهمیهها و توسعه CNG در کشور اختصاص داشت، با اشاره به اینکه هدف اصلی از تغییر نرخ سوم بنزین، ساماندهی تخصیص سوخت در کشور بود، گفت: در گذشته مقدار زیادی از سوختی که در کارت شخصی افراد شارژ میشد، بلااستفاده میماند و مردم از کارت سوخت جایگاهها استفاده میکردند، در نتیجه برای سامان دادن به شرایط توزیع و مصرف سوخت، اصلاح سهمیه سوم در آذر ۱۴۰۴ انجام شد.
وی تشریح کرد: اکنون خودورهای سواری، ۶۰ لیتر سهمیه هزار ۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهیمه سه هزار تومانی در کارت سوخت شخصی خود دارند، خودروهای نوشماره و پلاک ویژه مناطق آزاد هم در کارت سوخت شخصی ۱۱۰ لیتر سهیمه ده تومانی دارند.
وی با تاکید بر اینکه که خودروهای نوشماره بالای یک میلیارد تومان سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بنزین نمیگیرند تصریح کرد: این خودروها ماهانه ۱۱۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی میگیرند و هر راننده فقط میتواند ۱۸۰ لیتر بنزین در کارت سوخت خود ذخیره کند.
عباس باصفا درباره برنامه دولت برای سهمیه تاکسیهای اینترنتی و وانت بارها نیز گفت: طبق جلساتی که با حضور نمایندگان تاکسیهای اینترنتی و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی برگزار شد، مقرر شد ۳۰۰ لیتر سهمیه بنزین ده هزار تومانی به این بخش اختصاص داده شود البته برای اجرایی شدن آن باید مصوبه کارگروه ماده ۸ اخذ شود و از هر زمانی که طرح تصویب شود، ماهانه ۳۰۰ لیتر سهمیه ده هزار تومانی در کارتهای شخصی تاکسیهای اینترنتی و وانت بارها شارژ میشود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت همچنین درخصوص ظرفیت ذخیره سوخت در کارتهای شخصی گفت: در مجموع امکان ذخیره سهمیه اول به مقدار حداکثر ۱۸۰ لیتر برای سه ماه در کارت سوخت شخصی افراد وجود دارد.
باصفا همچنین با اشاره به تغییراتی که در روند تخصیص کارت سوخت به وجود آمده است، گفت: اگر افراد در سامانه FCS درخواست خود را ثبت کنند، در عرض ده روز کارت سوخت به دست فرد میرسد، درحال حاضز نیز ۱۸۰ ناحیه به دستگاه صدور آنی کارت سوخت مجهز شدند که تا ۱۰ هزار کارت سوخت در عرض یک روز صادر میشود.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه طرح صدور آنی کارت سوخت در زمان جنگ آغاز شد، این طرح هم اکنون محدودیتهایی دارد که در حال رفع آنها از طریق آماده کردن زیرساخت ها، تامین نیروی انسانی و ... هستیم تا ظرفیت تولید کارت سوخت آنی افزایش پیدا کند.
مدیر سامانه هوشمند سوخت همچنین با بیان اینکه طرح آزمایشی شناسه دار کردن کارت جایگاهها در دو جایگاه استان تهران درحال اجرا است، گفت: فرد هنگام مراجعه به جایگاهها از کارت بانکی خود استفاده میکند و براساس اطلاعاتی که در شرکت پالایش و پخش وجود دارد، مقداری که میتواند از کارت سوخت جایگاه استفاده کنند مشخص میشود.
در این برنامه سعید رحمان سالاری، مجری طرح CNG شرکت پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۷۰ هزار خودرو دوگانه سوز شد، گفت: این طرح در تامین منابع مالی به مشکل برخورده است و اکنون دولت حدود ۴ همت به کارخانهها و کارگاهها بدهکار است که با همکاری سازمان بهینه سازی و سازمان برنامه و بودجه تا ۱۵ مهرماه مطالبات پیمانکاران را پرداخت خواهیم کرد.
رحمان سالاری با بیان اینکه خودروهای پرپیمایش در اولویت تبدیل هستند، گفت: در مرحله اول صد هزار خودروی پرپیمایش مشخص شدند تا دوگانه سوز شوند برای مثال هفته گذشته در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و تهران و از امروز نیز در استانهای کردستان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی فراخوان دوگانه سوز کردن خودروها آغاز و پیامک برای خودروهای پرپیمایش این استانها ارسال شد و تا پایان ماه این پیامکها برای همه خودروهای پرپیمایش در کل کشور ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه براساس آخرین آمارها ۲۷ هزار خودرو در صف دوگانه سوز شدن هستند، گفت: درحال حاضر روزانه تا ۳۰۰ خودرو در کل کشور دوگانه سوز میشوند که در صورت تامین منابع این عدد میتواند تا هزار عدد در روز نیز برسد.
مجری طرح CNG شرکت پخش فرآوردههای نفتی در ادامه ضمن اعلام اینکه به طور میانگین از طرف دولت برای دوگانه سوز کردن هر خودرو ۵۰۰ دلار هزینه میشود، گفت: در هفتههای اخیر ۶۰۰ خودرو دوگانه سوز شد.
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