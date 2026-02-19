به گزارش خبرنگار مهر، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اسفند ماه، آخرین سهمیه ۱۴۰۴ است که بامداد جمعه به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت و با در نظر گرفتن مصوبه جدید بنزین شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

بر اساس مصوبه جدید دولت در رابطه با سه نرخی شدن بنزین تغییراتی در سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی به وجود آمده و چندی پیش عباس باصفا مدیر سامانه هوشمند سوخت در رابطه با چگونگی وضعیت ذخیره سازی به خبرنگار مهر گفت: سهمیه ذخیره شده ۳۶۰ لیتر تنها برای خودروهایی است که سهمیه یارانه ای و به مدت شش ماه به آنها تعلق می گیرند.