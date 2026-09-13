به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضائی برون عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی سازوکارهای راهاندازی هنرستان وابسته ریلی اظهار داشت: ایجاد رشته «تعمیر ناوگان ریلی» در شهرستان شاهرود در دستور کار است..
وی با تاکید بر اینکه ظرفیتهای شهرستان شاهرود در حوزه صنعت ریلی و موقعیت آن در شبکه ریلی کشور حائز اهمیت است، اضافه کرد: این می طلبید تا زیرساختهای آموزشی، الزامات اجرایی و استانداردهای مهارتی مورد نیاز فراهم شود.
مدیر کل راه آهن شمال شرق (۱) با اشاره به اینکه راهاندازی نخستین هنرستان ریلی استان سمنان یک ضرورت است، توضیح داد: این یک فرصت شغلی مناسب را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
رضائی برون متناسب سازی رشتههای مهارتی با نیاز بازار کار، راهاندازی رشته «تعمیر ناوگان ریلی» را گامی در راستای تربیت نیروی انسانی متخصص برای صنعت ریلی دانست و تاکید کرد: این آمادگی برای تربیت نیروی متخصص و ماهر در اداره کل وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، رشته «تعمیر ناوگان ریلی» با همکاری ادارهکل راهآهن شمال شرق و آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در هنرستان فنی و حرفهای امام علی(ع) بهعنوان هنرستان معین راهاندازی خواهد شد و از دانشآموزان علاقهمند به حوزه صنعت ریلی پذیرش میکند.
مدیرکل راه آهن شمال شرق یک اضافه کرد: راهاندازی این رشته با توجه به ظرفیتهای ریلی شاهرود، میتواند زمینه ارتباط مستقیمتر آموزشهای فنی و حرفهای با نیازهای تخصصی صنعت و هدایت دانشآموزان به سمت مشاغل مهارتی مورد نیاز این بخش را فراهم کند.
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