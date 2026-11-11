به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه ملی مهارت استان سمنان که در دفتر امام جمعه شاهرود برگزار شد، با اشاره به استقبال دانشجویان از آموزش‌های مهارتی و رونق هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای اظهار کرد: مهارت‌افزایی نقش مؤثری در توانمندسازی جوانان و آماده‌سازی آنان برای ورود به بازار کار دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد توجه به آموزش‌های مهارتی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها تقویت شده است، افزود: این فرهنگ باید در سطح خانواده‌ها نیز نهادینه شود تا موفقیت فرزندان صرفاً در ورود به رشته‌های نظری و دانشگاهی تعریف نشود و خانواده‌ها با اهمیت و جایگاه رشته‌های فنی و مهارتی بیشتر آشنا شوند.

امام جمعه شاهرود، توسعه هنرستان‌ها و دانشگاه‌های مهارتی را از اتفاقات ارزشمند نظام آموزشی دانست و گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، در سطح کلان آن‌گونه که شایسته است به این بخش توجه نمی‌شود.

امینی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت سرمایه‌گذاری در عرصه علم و آموزش تصریح کرد: یکی از نگاه‌های نادرست این است که هزینه‌کرد در حوزه علم، آموزش و دانشگاه را نوعی مصرف بدانیم، در حالی که این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: باید با نگاهی بلندمدت به این عرصه توجه کرد؛ چراکه نیروی انسانی کاردان، متعهد و متخصص مورد نیاز کشور در بستر همین مراکز آموزشی تربیت می‌شود.

امام جمعه شاهرود با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از دانشگاه‌های مهارتی اظهار کرد: دولت و مجلس باید توجه جدی‌تری به این مجموعه‌ها داشته باشند و محدودیت‌های اعتباری نباید موجب غفلت از اهمیت و جایگاه آموزش‌های مهارتی شود.

امینی با اعلام آمادگی برای پیگیری مطالبات دانشگاه ملی مهارت افزود: آمادگی داریم در حد توان، از طریق مکاتبه، مذاکره و تعامل با مسئولان مربوط، نیازها و مطالبات این دانشگاه را منعکس و برای رفع مشکلات آن پیگیری کنیم.

وی همچنین ظرفیت خیران و نیکوکاران را فرصتی ارزشمند برای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه دانست و بیان کرد: با توجه به ارتباط و تعامل با خیران فعال در حوزه‌های سلامت، مدرسه‌سازی و مسکن، می‌توان از این ظرفیت‌ها برای حمایت از دانشگاه ملی مهارت نیز بهره گرفت.

امام جمعه شاهرود در ادامه به ضرورت احداث خوابگاه دانشجویی و مسجد در این مجموعه دانشگاهی اشاره کرد و گفت: ساخت خوابگاه برای دانشجویان و احداث مسجدی مناسب با رویکرد چندمنظوره از جمله نیازهای مهم این دانشگاه است.

امینی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت مکانی این مجموعه در محدوده میدان و مسیر تردد مسافران، می‌توان مسجدی طراحی کرد که علاوه بر استفاده دانشگاهیان، امکان بهره‌مندی شهروندان و مسافران را نیز فراهم کند.

وی اضافه کرد: برای تحقق این طرح می‌توان از ظرفیت مرکز رسیدگی به امور مساجد، دانشگاه و خیران بهره گرفت و با هم‌افزایی این مجموعه‌ها، زمینه اجرای آن را فراهم کرد.