فرماندار شاهرود: سهمیه بلیط قطار برای مسافران شاهرودی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) خواستار رفع چالش‌های حوزه حمل و نقل ریلی شد و ابراز داشت: در این حوزه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی آماده همکاری هستند.

وی با اشاره به اینکه موانع اجرایی در مسیر ارائه خدمات مطلوب ریلی وجود دارد، افزود: حل این چالش‌ها مورد تاکید است.

فرماندار شاهرود با اشاره به اهمیت تقویت حمل و نقل ریلی در توسعه اقتصاد منطقه، ابراز داشت: تسهیل جا به جایی مسافر و بار در دستور کار باید واقع شود.

آصفری بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن شاهرود–آزادشهر–اینچه برون به عنوان پروژه تأثیر گذار در توسعه منطقه تأکید کرد و افزود: نوسازی ناوگان ریلی، توسعه خطوط ریلی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ریلی را از مطالبات مهم شهرستان است.

وی خواستار پیگیری راه‌اندازی و تقویت قطارهای محلی در مسیر شاهرود–تهران و شاهرود–مشهد شد و افزود: افزایش سهمیه بلیت برای مسافران و زائران شهرستان شاهرود مورد تأکید است.