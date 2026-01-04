  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۵۱

فرماندار شاهرود: سهمیه بلیط قطار برای مسافران شاهرودی افزایش یابد

فرماندار شاهرود: سهمیه بلیط قطار برای مسافران شاهرودی افزایش یابد

شاهرود- فرماندار شاهرود با اشاره به ضرورت توسعه خدمات ریلی به مسافران، خواستار افزایش سهمیه بلیط قطار برای مردم این شهرستان شد و راه‌اندازی قطار محلی شاهرود به تهران و مشهد را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیرکل راه آهن شمال شرق (۱) خواستار رفع چالش‌های حوزه حمل و نقل ریلی شد و ابراز داشت: در این حوزه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی آماده همکاری هستند.

وی با اشاره به اینکه موانع اجرایی در مسیر ارائه خدمات مطلوب ریلی وجود دارد، افزود: حل این چالش‌ها مورد تاکید است.

فرماندار شاهرود با اشاره به اهمیت تقویت حمل و نقل ریلی در توسعه اقتصاد منطقه، ابراز داشت: تسهیل جا به جایی مسافر و بار در دستور کار باید واقع شود.

آصفری بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن شاهرود–آزادشهر–اینچه برون به عنوان پروژه تأثیر گذار در توسعه منطقه تأکید کرد و افزود: نوسازی ناوگان ریلی، توسعه خطوط ریلی و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ریلی را از مطالبات مهم شهرستان است.

وی خواستار پیگیری راه‌اندازی و تقویت قطارهای محلی در مسیر شاهرود–تهران و شاهرود–مشهد شد و افزود: افزایش سهمیه بلیت برای مسافران و زائران شهرستان شاهرود مورد تأکید است.

کد خبر 6712640

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها