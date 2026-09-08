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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

احداث استخر دانش آموزی در شاهرود؛ توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی محقق شد

احداث استخر دانش آموزی در شاهرود؛ توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی محقق شد

شاهرود- مدیر آموزش و پرورش شاهرود از احداث استخر دانش آموزی بعد از سال‌ها انتظار خبر داد و گفت: این طرح با تامین اعتبارات خوبی که صورت گرفته، از سوی پیمانکار در حال طی مراحل عمرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی قاسمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور رسانه ها در آموزش و پرورش شاهرود ضمن اشاره به آمادگی مدارس شهرستان برای سال تحصیلی جدید بیان کرد: یکی از اقداماتی که در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود دنبال می شود ایجاد هنرستان های همجوار صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری است.

وی با بیان اینکه اخیراً نشستی با مدیران راه آهن شمالشرق(1) در شاهرود برگزار شده و به دنبال ایجاد رشته خدمات ریلی برای دانش آموزان پایه دهم شهرستان شاهرود هستیم، افزود: این اتفاق از آنجا که مجموعه مدیریت راه آهن شمالشرق(1) در شاهرود قرار دارد می تواند منشا خیرات و اشتغال خوبی برای جوانان ما باشد.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه در راستای توسعه متوازن رشته ها و افزایش رشته های فنی و مهارتی اقدامات خوبی در شهرستان صورت گرفته است، گفت: در کنار هنرستان های موجود، تلاش کردیم برای نخستین بار رشته هتل داری و گردشگری را هم به مجموعه هنرستان های پایه دهم شهرستان شاهرود اضافه کنیم که اقدام قابل توجهی است.

حاجی قاسمی با بیان اینکه در یکسال اخیر رشته های فنی و مهندسی و هنرستان های ما در شهرستان شاهرود از 44 درصد میزان دانش آموز به کل دانش آموزان به نزدیک 52 درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: میزان رشد رشته های مهارتی و فنی قابل توجه بوده و به عنوان یک رویکرد از سوی آموزش و پرورش استان سمنان و شهرستان شاهرود دنبال می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه عمرانی و ارتقای فضاهای آموزشی نیز در یکسال اخیر در شاهرود اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله آنها می توان به احداث مدرسه شهرک بهارستان اشاره کرد، افزود: ایجاد هنرستان هفتم تیر و کلنگ زنی استخر دانش آموزی بعد از سال ها انتظار از دیگر اقداماتی است که در یکسال اخیر در شهرستان شاهرود انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود از تخصیص اعتبارات خوب به پروژه استخر دانش آموزی شهرستان خبر داد و گفت: پیمانکار هم اکنون در حال اجرای پروژه است و امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد بهره برداری از این طرح بعد از سال ها انتظار باشیم.

حاجی قاسمی با بیان اینکه چندین مدرسه دیگر مانند مدرسه شش کلاسه فرهنگیان و مدرسه شهرک فدک و ... در شهرستان شاهرود در دست احداث است، بیان کرد: امیدواریم طبق وعده اداره کل نوسازی مدارس استان، این مدرسه ها در شهرستان شاهرود تا پایان سال تحصیلی جاری به اتمام برسد و بتوانیم از آنها در سال تحصیلی بعد، استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مدرسه خیرساز زاهدی شهرستان شاهرود تاپایان شهریورماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد، بیان داشت: مدرسه شهید فهمیده نیز دیگر مدرسه دیگری است که در آستانه تحویل قرار دارد و امیدواریم به زودی بتوانیم آنرا تجهیز کنیم.

کد مطلب 6941148

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