به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجی قاسمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با حضور رسانه ها در آموزش و پرورش شاهرود ضمن اشاره به آمادگی مدارس شهرستان برای سال تحصیلی جدید بیان کرد: یکی از اقداماتی که در مجموعه آموزش و پرورش شهرستان شاهرود دنبال می شود ایجاد هنرستان های همجوار صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری است.

وی با بیان اینکه اخیراً نشستی با مدیران راه آهن شمالشرق(1) در شاهرود برگزار شده و به دنبال ایجاد رشته خدمات ریلی برای دانش آموزان پایه دهم شهرستان شاهرود هستیم، افزود: این اتفاق از آنجا که مجموعه مدیریت راه آهن شمالشرق(1) در شاهرود قرار دارد می تواند منشا خیرات و اشتغال خوبی برای جوانان ما باشد.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه در راستای توسعه متوازن رشته ها و افزایش رشته های فنی و مهارتی اقدامات خوبی در شهرستان صورت گرفته است، گفت: در کنار هنرستان های موجود، تلاش کردیم برای نخستین بار رشته هتل داری و گردشگری را هم به مجموعه هنرستان های پایه دهم شهرستان شاهرود اضافه کنیم که اقدام قابل توجهی است.

حاجی قاسمی با بیان اینکه در یکسال اخیر رشته های فنی و مهندسی و هنرستان های ما در شهرستان شاهرود از 44 درصد میزان دانش آموز به کل دانش آموزان به نزدیک 52 درصد افزایش پیدا کرده است، تاکید کرد: میزان رشد رشته های مهارتی و فنی قابل توجه بوده و به عنوان یک رویکرد از سوی آموزش و پرورش استان سمنان و شهرستان شاهرود دنبال می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه عمرانی و ارتقای فضاهای آموزشی نیز در یکسال اخیر در شاهرود اقدامات خوبی صورت گرفته که از جمله آنها می توان به احداث مدرسه شهرک بهارستان اشاره کرد، افزود: ایجاد هنرستان هفتم تیر و کلنگ زنی استخر دانش آموزی بعد از سال ها انتظار از دیگر اقداماتی است که در یکسال اخیر در شهرستان شاهرود انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش شاهرود از تخصیص اعتبارات خوب به پروژه استخر دانش آموزی شهرستان خبر داد و گفت: پیمانکار هم اکنون در حال اجرای پروژه است و امیدواریم بتوانیم به زودی شاهد بهره برداری از این طرح بعد از سال ها انتظار باشیم.

حاجی قاسمی با بیان اینکه چندین مدرسه دیگر مانند مدرسه شش کلاسه فرهنگیان و مدرسه شهرک فدک و ... در شهرستان شاهرود در دست احداث است، بیان کرد: امیدواریم طبق وعده اداره کل نوسازی مدارس استان، این مدرسه ها در شهرستان شاهرود تا پایان سال تحصیلی جاری به اتمام برسد و بتوانیم از آنها در سال تحصیلی بعد، استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه مدرسه خیرساز زاهدی شهرستان شاهرود تاپایان شهریورماه تحویل آموزش و پرورش خواهد شد، بیان داشت: مدرسه شهید فهمیده نیز دیگر مدرسه دیگری است که در آستانه تحویل قرار دارد و امیدواریم به زودی بتوانیم آنرا تجهیز کنیم.