گذر از کشاورزی سنتی در مازندران نیازمند برنامه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه یکشنبه در نشست هم‌افزایی و هماهنگی بین‌دستگاهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، اظهار کرد: برنامه‌محوری و هم‌افزایی می‌تواند زمینه اجرای برنامه ۲۵ ساله کشاورزی استان و تحقق اهداف مرتبط با برنامه هفتم توسعه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه کشاورزی، اقتصاد نخست مازندران به شمار می‌رود، افزود: توسعه پایدار این بخش در گرو همدلی، همزبانی و مشارکت دولت، کشاورزان و بخش خصوصی برای افزایش و پایداری تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اجرای طرح‌های زیرساختی را از ضرورت‌های اساسی بخش کشاورزی دانست و گفت: پروژه‌های حوزه آب و خاک باید با جدیت دنبال شوند تا بخشی از چالش‌های زیرساختی تولید برطرف و استمرار فعالیت‌های کشاورزی تضمین شود.

تیموری‌یانسری همچنین بر اهمیت تقویت جامعه روستایی تأکید کرد و افزود: احیای روستازیستی با مشارکت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها می‌تواند به پایداری تولید و رونق اقتصادی روستاها کمک کند.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی مازندران در چارچوب ظرفیت‌های خود از حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی حمایت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی از استان و استمرار تولید، از همراهی استاندار، تیم اقتصادی استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز تشکر کرد.

در ادامه این نشست، علی‌اصغر احمدی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران، توانمندسازی روستاها را یکی از محورهای اصلی فعالیت این نهاد عنوان کرد و گفت: مازندران تنها استانی است که بانک اطلاعاتی مرتبط با این حوزه را در اختیار دارد.

وی امنیت غذایی را یکی از ارکان اقتدار ملی دانست و افزود: بنیاد مسکن در کنار سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه‌های همسو، برای حفظ جامعه روستایی و استمرار تولید در مناطق روستایی تلاش خواهد کرد.

احمدی همچنین گفت: با همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، بخشداران و سایر دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌های روستایی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود تا زمینه ماندگاری جمعیت، ارتقای کیفیت زندگی و رونق اقتصادی روستاها فراهم شود.

عبدالرضا کریم‌پور ملکشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت انضباط مالی و بودجه‌ای در سال جاری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب قواعد و ضوابط بودجه سال جاری دنبال کنند و توجه بیشتری به مدیریت منابع و انضباط مالی داشته باشند.

کریم‌پور ملکشاه با اشاره به تجربه مازندران در مدیریت شرایط جنگ تحمیلی اخیر افزود: با وجود ورود بیش از ۱۵ میلیون مسافر به استان، امور جاری و خدمت‌رسانی دچار اختلال نشد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی، موجب شد استان با موفقیت از این شرایط عبور کند.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی پشتوانه مهم امنیت ملی است، بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های استان برای تقویت تولید و حفظ امنیت غذایی کشور تأکید کرد.