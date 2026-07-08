خرید تضمینی گندم در استان از ۷۱ هزار تن گذشت

اسدالله تیموری در گفت وگو با خبرنگار مهر از رشد روند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۱ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان مازندران به مراکز خرید دولتی تحویل شده و این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

اسدالله تیموری‌یانسری با بیان اینکه در بسیاری از استان‌های کشور روند تحویل گندم به مراکز خرید با کاهش مواجه بوده است، افزود: همراهی کشاورزان مازندرانی و برنامه‌ریزی مناسب دستگاه‌های اجرایی موجب شد استان برخلاف روند موجود، افزایش خرید تضمینی را تجربه کند.

وی با اشاره به توزیع محل تحویل محصول گفت: ۸۳ درصد گندم خریداری شده در سیلوها و کارخانه‌های آرد ذخیره‌سازی شده و ۱۷ درصد نیز به مراکز خرید تعاون روستایی تحویل شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پرداخت بخشی از مطالبات گندم‌کاران خبر داد و تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۷۴ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است و با تداوم پرداخت‌ها و افزایش انگیزه بهره‌برداران، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی تا پایان فصل برداشت به بیش از ۱۰۰ هزار تن برسد.

وی همکاری اداره‌کل غله، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها و عوامل اجرایی خرید را در تسهیل روند تحویل محصول مؤثر دانست و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی باعث شد فرآیند خرید بدون وقفه و با کمترین مشکل برای کشاورزان انجام شود.

تیموری‌یانسری با اشاره به اینکه امسال حدود ۶۶ هزار هکتار از اراضی مازندران زیر کشت گندم قرار دارد، اظهار کرد: برآوردها از تولید حدود ۱۵۰ هزار تن گندم در استان حکایت دارد و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با توجه به تأمین مناسب بذرهای گواهی‌شده، کود شیمیایی و شرایط مناسب اقلیمی، دستیابی به این میزان تولید دور از انتظار نیست.

وی با تأکید بر اینکه گندم یکی از محصولات راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور است، خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از گندم‌کاران، پرداخت به‌موقع مطالبات و تقویت سیاست‌های حمایتی در خرید تضمینی، علاوه بر افزایش تولید، به پایداری فعالیت کشاورزان، رونق اقتصاد روستایی و تقویت خودکفایی در تولید این محصول اساسی کمک خواهد کرد.