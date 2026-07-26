به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان بخش دامپروری سوادکوه توسعه دامپروری صنعتی مبتنی بر دانش و پژوهش را از اولویت‌های بخش کشاورزی استان برشمرد و بر تقویت ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی ساختار تولید در بخش دامپروری اظهار کرد: حرکت به سمت دامپروری صنعتی و دانش‌بنیان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولیدات دامی است و این هدف بدون استفاده از یافته‌های علمی و پژوهشی محقق نخواهد شد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: انتقال سریع نتایج تحقیقات کاربردی به واحدهای تولیدی، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.

تیموری یانسری با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سوادکوه در حوزه دامپروری خاطرنشان کرد: وجود مراتع مناسب، ظرفیت‌های طبیعی و نیروی انسانی متخصص، این شهرستان را به یکی از مناطق مستعد اجرای الگوهای نوین دامپروری تبدیل کرده است و حمایت از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت امنیت غذایی استان اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین هدف را بررسی مسائل و نیازهای واحدهای تولیدی، شناسایی چالش‌های فناورانه و تقویت تعامل میان بخش اجرا و مراکز تحقیقاتی عنوان کرد.

در ادامه، عباسعلی پورمند، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه نیز با تأکید بر شناسایی مشکلات بخش کشاورزی گفت: حضور مدیران ارشد در کنار تولیدکنندگان و پژوهشگران، ضمن ایجاد انگیزه برای فعالان این حوزه، روند رفع موانع تولید و توسعه پایدار بخش کشاورزی را تسریع می‌کند.

وی افزود: استمرار این تعامل‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید، تقویت اقتصاد روستایی و پایداری امنیت غذایی در مازندران باشد.