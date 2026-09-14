پیش‌ بینی برداشت بیش از ۱۸۰ هزار تُن کیوی در گیلان

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از تلاش‌های تولیدکنندگان و کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: تولید کنندگان بخش کشاورزی در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات مختلفی رو به‌ رو است، با آرامش و جدیت برای تأمین کالاهای اساسی تلاش می‌کنند و همه ما باید قدردان زحمات آنان باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه گیلان روزهای پایانی سال زراعی را پشت سر می‌گذارد، افزود: یکی از محصولات مهم و ارزشمند استان، محصول باغی کیوی است که در واقع ارز آورترین محصول کشاورزی گیلان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شرایط مناسب تولید کیوی در سال جاری گفت: با توجه به وضعیت مطلوب تولید و منابع آبی، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸۰ هزار تن کیوی در استان برداشت شود؛ محصولی که از کیفیت بالا و اندازه مناسب برای صادرات برخوردار خواهد بود.

محمدی از تلاش برای صادرات کیوی از اول مهرماه گفت و تصریح کرد: با هماهنگی‌های و مکاتبات انجام‌شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی و استاندار گیلان با وزیر جهاد کشاورزی و همچنین برگزاری نشست‌های مشترک اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان و مازندران در منطقه آزاد انزلی، تلاش برای صادرات این محصول از اول مهرماه ادامه دارد.

وی گفت: نتیجه نهایی این پیگیری‌ها در روزهای آینده اعلام خواهد شد تا بازرگانان و باغداران بتوانند برنامه‌ریزی های لازم را برای صادرات و عرضه محصول خود انجام دهند.

شناسنامه‌دار شدن باغ‌های کیوی یک تکلیف قانونی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با اشاره به ضرورت شناسنامه‌دار کردن باغ‌های کیوی گفت: شناسنامه‌دار کردن باغ‌های کیوی یک تکلیف قانونی است و همه باغداران باید این روند را انجام دهند.

وی افزود: بهره‌برداری از واحدهای مختلف، چه در حوزه محصولات باغبانی مانند کیوی، مرکبات و پرتقال و چه در زمینه محصولات زراعی از جمله گندم، جو و برنج و همچنین واحدهای تولید قارچ خوراکی، باید شناسنامه‌دار شود.

محمدی با بیان اینکه شناسنامه‌دار کردن محصولات نوعی هویت گذاری برای تولیدات کشاورزی است، اظهارکرد: مصرف‌کننده حق دارد بداند محصول مورد استفاده او در کجا تولید شده، چه بهره‌برداری آن را تولید کرده و تغذیه محصول و مبارزه با آفات و بیماری‌ها با چه شیوه‌ای انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف کشاورزی متولی انجام این کار است، افزود: این اتاق زمانی می‌تواند به نمایندگی از اصناف کشاورزی اظهارنظر و اقدام کند که بهره برداران و تولیدکنندگان به عضویت آن درآمده باشند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گیلان ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی باید با همه دستگاه‌های متولی همکاری کند تا بهره برداران در قالب صنف مربوط ساماندهی شوند و بتوانند گواهی‌های شناسنامه‌دار کردن محصولات را که دارای کیوآرکد است، دریافت کنند.

وی گفت: این طرح در استان گیلان در حال انجام است و برای اجرای کامل آن به هماهنگی و همکاری کشاورزان و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی نیاز داریم.

پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در گیلان

محمدی با اشاره به وضعیت مطلوب سال زراعی جاری در گیلان اظهار کرد: امسال سال زراعی خوبی را در استان پشت سر گذاشته‌ایم و در حوزه تولید محصولات کشاورزی، برنج یکی از مهم‌ترین محصولات گیلان به شمار می‌رود.

وی گفت:پیش‌بینی می‌شود امسال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک در استان تولید شود که این میزان، افزایش بیش از هفت درصدی تولید را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان خواستار استفاده کشاورزان ازفرصت موجود برای انجام کشت دوم شد و گفت: با توجه به اهمیت تولید محصولات کشاورزی و ارزش واقعی آن‌ها، کشاورزان می‌توانند از ظرفیت کشت دوم نیز بهره بگیرند.

کشاورزی گیلان در شرایط سخت به کشور کمک می‌کند

محمدی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی اظهار کرد: با حمایت‌های رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، استاندار گیلان و نمایندگان استان، شاهد توجه بیشتر به ارزش واقعی محصولات کشاورزی هستیم.

وی افزود: امروز ثابت شده است که کشاورزی استان گیلان می‌تواند حتی در شرایط سخت به کشور کمک کند. با وجود جنگ‌ها، تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، ارزش تولید غذا در داخل کشور بیش از گذشته خود را نشان داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاب آوری تولید و افزایش ضریب امنیت غذایی کشور از ۶۵ درصد به ۸۵ درصد، نشان‌دهنده توجه دولت به بخش کشاورزی است.

وی تصریح کرد:حمایت از بخش کشاورزی، متناسب با شرایط هر استان و با توجه به تأثیر مستقیم آن بر زندگی مردم، تکلیف همه ماست و باید بیش از پیش از تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان این حوزه حمایت کنیم.