هزینه کرد ۲ همت برای نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فرهودی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه ۸۱ پروژه شامل ۳۹۰ کلاس درس در مهر ماه سال جاری آماده افتتاح خواهد بود، افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی از مهمترین وظایف و اولویت های کاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس می باشد،

وی ادامه‌ داد: ۳۹۷ پروژه مدارس در مجموع با ۱۳۳۸ کلاس درس که نزدیک به ۸۹/۶ درصد می باشد تحویل استان آذربایجان شرقی شده است و ۸۶ مورد باقی مانده نیز سعی خواهد شد تا پایان سال ۱۴۰۷ تحویل جامعه دانش آموزی شود.

فرهودی با اشاره به حضور، حمایت و مشارکت مردمی، خاطرنشان کرد: جنگ تحمیلی سوم تاثیر چندانی در آماده سازی و تجهیز مدارس نداشته است و طبق برنامه ریزی قبلی حتی در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ شروع جنگ رمضان تا به حال پیش رفتیم.

وی در مورد مدارس کانکسی سطح استان بیان کرد: از ۸۲ مورد مدارس بالای ۱۰ دانش آموز سطح استان آذربایجان شرقی همه به غیر از چند مورد که به عملیات جزئی و رنگ کاری نیاز دارند، حذف شده اند و همچنین از مدارس سنگی ۴۵ پروژه بالای ۱۰ دانش آموز حدودا ۳۷ پروژه در دست اجرا می باشند.

وی با بیان اینکه در نشست خبری اول خودم با اصحاب رسانه اعلام کرده بودم ۵۲۱ مورد پروژه نیمه تمام در دست داشتیم تا به الان این تعداد را به ۶۵ مورد کاهش داده ایم و سرانه دانش آموزی در شهر تبریز را بطور میانگین به ۴ متر مربع رسانده ایم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی با تاکید بر شاداب سازی مدارس، اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم ۳۵۵۲ مورد کلاس درس مدارس استان آذربایجان شرقی برای بهسازی و شاداب سازی دانش آموزان هزینه شده است.

فرهودی در مورد اتمام مدرسه زینبیه میانه بیان داشت: این پروژه با پیشرفت ۹۴ درصد تا پایان مهر ماه سال جاری یا روز دانش آموز تحویل جامعه دانش آموزان استان خواهد شد.

وی در مورد مدارس آسیب دیده استان آذربایجان شرقی در جنگ تحمیلی سوم توضیح داد: ۶۵ فضای آموزشی در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شد که ۶ مورد آسیب دیدگی کلی داشته و بقیه جزئی بودند که با حمایت خیرین سعی خواهیم کرد تا پایان سال ۱۴۰۶ به حالت قبل و حتی بهتر برسانیم.

مناف کسایی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان شرقی در این نشست اظهار کرد: در سال های اخیر مشاهده می شد چندین مدرسه خیر ساز با تغییر تابلو و عنوان مدرسه از نام خیر به نام بزرگان نظام باعث ناراحتی و دلخوری خیرین شده بود و بنده با هماهنگی مدیرکل آموزش و پرورش وقت استان این وضعیت را به حالت قبل برگرداندیم تا حضور خیرین را در امر پسندیده مدرسه سازی باز کنیم.

کسایی تاکید کرد: جذب خیر مدرسه ساز مهم بوده ولی حفظ خیر از آن هم مهمتر می باشد و در تلاش هستیم نام و مهر مدرسه خیر ساز به نام همان خیر باشد.