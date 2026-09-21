  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

رهاسازی هفت قطعه سهره طلایی در طبیعت هوراند

رهاسازی هفت قطعه سهره طلایی در طبیعت هوراند

هوراند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند از رهاسازی هفت قطعه پرنده سهره طلایی در طبیعت این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیانی روز دوشنبه گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر شکار پرندگان در روستای شقلان، مأموران گشت اداره حفاظت محیط زیست هوراند بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات فرد متخلف به همراه ادوات شکار دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هوراند ادامه داد: با دستور مرجع قضائی شهرستان هفت قطعه سهره طلایی کشف‌شده پس از انجام اقدامات لازم در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

بیانی با قدردانی از همکاری مردم در گزارش تخلفات زیست‌محیطی، از شهروندان خواست موارد شکار و صید غیرمجاز را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6954035

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه