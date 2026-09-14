روحانیون جهاد تبیین را الگوی معرفتی نظام اسلامی بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید حسن عاملی، در آیین آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان اردبیل اظهار کرد: حفظ خلوص دین و مقابله با استکبار، رسالت تغییرناپذیر طلاب است.
وی با تبیین رسالتهای خطیر حوزههای علمیه، انقلاب اسلامی را «شاغول» و معیار سنجش حقیقت در دنیای امروز خواند و بر لزوم نقشآفرینی فعال طلاب در میدانهای جهاد تبیین و معنویت تأکید کرد.
امام جمعه اردبیل با بیان اینکه مدارس علمیه صرفاً محلی برای فراگیری اصطلاحات نیستند، جایگاه این نهاد را فراتر از یک مرکز آموزشی دانست و تصریح کرد: مدارس علمیه سنگر استقلال، شرف و آینده امت اسلامی هستند. این سنگرها حافظ قوام فرهنگ اهلبیت (ع) هستند و بازگشایی آنها، نویدبخش احیای ظرفیتهای ناب علمی و تربیتی است.
آیتالله عاملی با تأکید بر اینکه حفظ خلوص دین اولین و حیاتیترین وظیفه حوزههای علمیه است، اظهار داشت: ادبیات دین نباید دچار استحاله شود. تاریخ گواه است که قیام سیدالشهدا (ع) برای احیای خلوص دین بود؛ چراکه میدیدند دین از مسیر اصیل خود منحرف شده است. امروز نیز علما موظفاند با حریص بودن بر کسب معارف، همانگونه که اهلبیت (ع) تأکید کردهاند (رب زدنی علما)، از اصالت و خلوص معارف دینی پاسداری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش حوزه را در جامعه نقش پمپاز بصیرت و معنویت توصیف کرد و گفت: وظیفه ماست که دست انسانها را گرفته و هدایت کنیم. حوزه باید جایگاهی را در جامعه تبیین کند که افراد با برخورداری از کفو نفس و واهمه قدسی، توانایی تشخیص حق از باطل را داشته باشند. تغییر جهتها به سمت حق و باطل، در گروِ تبیین حکیمانه حوزه است.
امام جمعه اردبیل انقلاب اسلامی را معیار سنجش حق و باطل دانست و افزود: دفاع از انقلاب اسلامی وظیفه اصلی حوزههاست. انقلاب اسلامی امروز «شاغول»، «معیار» و «قطبنما» است. هر عالمی که با انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب زاویه داشته باشد، بداند که اوضاع فکریاش دچار اختلال است و جز هوا و هوس چیزی در میان نیست.
آیتالله عاملی تصریح کرد: مبارزه با طاغوت، شاهکار امام راحل بود. اگر انقلاب اسلامی نبود، امروز همه در برابر فرعونهای زمان سر خم میکردند. امروز حوزهها باید در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی باشند؛ چراکه جنگ کنونی، جنگی عادی نیست؛ این نبرد، رویارویی «تمام کفر» در برابر «تمام ایمان» است؛ واقعیتی که سازمانهای بینالمللی در برابر آن سکوت کردهاند، اما علما وظیفه دارند با تبیین جمال و کمال دین، این واقعیت را برای امت روشن سازند.
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