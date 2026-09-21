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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۶

طرح ملی رهام؛ تقویت اعتماد اجتماعی در دانشگاه‌ها

طرح ملی رهام؛ تقویت اعتماد اجتماعی در دانشگاه‌ها

اردبیل- مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: هدف طرح ملی رهام، هدایت انجمن‌های دانشجویی و تقویت اعتماد اجتماعی در دانشگاه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باقری خلیلی شامگاه دوشنبه در حاشیه دومین طرح ملی «رهام» در استان اردبیل، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ضمن عرض تبریک ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، امروز مفتخریم که میزبان اساتید معزز و گرامی حوزه مشاوران انجمن‌های دانشجویی از استان‌های شمالی، شمال غربی و شمال کشور در دانشگاه جامع اردبیل هستیم. از همه عزیزان و رئیس مرکز استان تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: هدف ما از برنامه‌ای که تحت عنوان طرح رهام برگزار می‌شود، هدایت و راهبری انجمن‌های دانشجویی است. امروز جامعه ایرانی در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و با پدیده‌های مختلف اجتماعی روبرو شده است. در یکی دو سال گذشته، جامعه ما نیازمند افرادی است که با سرمایه اجتماعی، دانش و فرهیختگی خود بتوانند اعتماد اجتماعی را بالا ببرند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: اساتید مشاور به عنوان مرجع، نقش بسیار موثری در شکل‌گیری شخصیت علمی و همچنین فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دارند. برای ما مهم است که در گام اول برای بازسازی فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در شرایط پس از کرونا، از ظرفیت اساتید محترم استفاده کنیم تا دانشگاه را در فضایی آرام، علمی و با مشارکت و تقویت روحیه و اعتماد اجتماعی آماده کنیم.

باقری خلیلی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش غیرحضوری بود و ان‌شاءالله از مهرماه به شکل حضوری برگزار می‌شود، در ایام گذشته جشنواره نشریات دانشجویی «تیتر» را برگزار کردیم که ۱۰ هزار دانشجو با ۵۵ هزار اثر در آن شرکت کردند و شاهد رشد ۱۵۷ درصدی نسبت به دوره همزمان بودیم. با همه گروه‌های دانشجویی گفتگو کردیم و سعی کردیم نهادهای میانجی را تقویت و فضای گفتگو را بیشتر کنیم تا ان‌شاءالله دست به دست هم، دانشگاه‌ها را در مهر با مهر آغاز کنیم.

کد مطلب 6953294

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