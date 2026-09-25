به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدحسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل، با اشاره به سخنرانی اخیر رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و با تحسین این سخنرانی، اظهار کرد: از سخنان عزتمندانه، هوشمندانه، مقتدرانه و روشنگرانه آقای رئیسجمهور در سازمان ملل تشکر میکنیم و میگوییم احسنت، باز هم احسنت. اولاً ابراز قدرت بود و ذرهای انفعال و ابراز ضعف در آن نبود؛ ثانیاً سخن ملت بود؛ ملت حاضر در میدان، ملتی که هفت ماه با شجاعت و بصیرت تمام در برابر قدرت اهریمنی مقاومت کرده و همین ادبیات را میخواهد؛ ثالثاً پیام دوام استقامت میداد، یعنی سرسختی دولت و ملت را رساند و بیان کرد که در خصوص مطالبات بهحق کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: با حصاری که آمریکا برای ایران درست کرده، تلقی اهل دنیا این بود که ایرانیها چارهای جز تسلیم ندارند؛ اما صلابت سخنرانی آقای رئیسجمهور این تصورات را باطل کرد و دنیا را در خصوص مقاومت ملت ایران به حیرت وا داشت. سخنرانی حماسی ریاست محترم جمهور در سازمان ملل، شرف بزرگی برای ملت ما و ملتهای مسلمان و آزادههای جهان است. ایشان با این سخنرانی از حقوق حقه ملت ما دفاع کرد و آمریکا و اسرائیل را با خاک یکسان کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: در دنیای معاصر هیچ دولتی قدرت صحبت علیه آمریکا را ندارد. هر سال در سازمان ملل فقط رؤسای جمهور ایران هستند که آزادانه و عزتمندانه بر سر جرثومه فساد و جنایت دنیا، یعنی آمریکا و اسرائیل، از تریبون سازمان ملل فریاد میکشند و آنها را رسواتر میکنند.
آیتالله عاملی اضافه کرد: تمام سخنان رئیسجمهور، گمشده بشریت معاصر و همه آنچه بیان کردند، شعارهای جهانی است؛ و لذا رئیسجمهور ما نه تنها از طرف ملت ما، بلکه از طرف تمام ملتها حرف زد؛ چون تمام ملتها از جنایات آمریکا و اسرائیل متنفر و بیزار هستند و میخواهند دولتهایشان هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا بکشند، اما هیچ دولتی جرئت ندارد. دل تمام ملتها خنک شد؛ بلکه بسیاری از دولتها نیز در ته دل از این سخنرانی حماسی قطعاً خوشحال هستند.
وی افزود: زمانی یکی از رؤسای جمهور ایران به کشوری از همسایگان ما سفر کرده بود؛ بعد از تمام شدن جلسه رسمی، رئیسجمهور آن کشور به رئیسجمهور ما گفته بود: این سخنانی که شما میگویید، ما هم میخواهیم بگوییم؛ فرق در این است که شما جرئت دارید، ما نداریم! این روزها هر کشور اروپایی و آسیایی و غیر اینها بروید، با هر کس ملاقات میکنید، تا متوجه میشود شما ایرانی هستید، با نهایت احترام، تجلیل و توقیر با شما برخورد میکند؛ یعنی همه به ملت مقاوم ما با چشم خاص نگاه میکنند.
امام جمعه اردبیل گفت: یک مطلب بسیار مهم در جنگ اخیر این بود که هر کجا موشک ایران میخورد، مردم آن کشور خوشحالی میکردند. این نشان میدهد که ملتها و حکومتها در کشورهای اسلامی در دو مسیر جداگانه حرکت میکنند. حکومتها آمریکا و اسرائیل را تقدیس میکنند، اما ملتهای مسلمان نهایت نفرت را از این کار حکومتهای خودشان دارند. این خوشحالی، یک افتضاح بزرگ برای حکومتهای اسلامی بود که به آمریکا و اسرائیل امکانات داده بودند.
وی افزود: مقاومت ایران در برابر قلدریهای آمریکا آنقدر برای ملتهای دنیا خوشایند شده که در هر کشوری تا متوجه میشوند این آقا ایرانی است، به شدت ابراز احساسات میکند. بعضی از سلطنتطلبها حرف عجیبی گفتهاند؛ او میگوید مصیبت ما این است که هرجا در خارج از کشور متوجه میشوند ما ایرانی هستیم، ما را در آغوش میگیرند و ابراز احساسات میکنند و مقاومت ایران را با آب و تاب تحسین میکنند؛ ما هم دیگر خجالت میکشیم که بگوییم با این نظام مخالف هستیم!
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