به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای با تأکید بر اینکه راهبرد ما افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر تردد ناوگان سنگین و ترانزیت کالا به بنادر است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و استهلاک جاده‌ها، مبلغ چهار هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار به همراه سه هزار تن سهمیه قیر ویژه به منظور لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای شریانی استان در نظر گرفته شده است که با جدیت در حال اجراست.

وی با اشاره به شناسایی ۱۴ نقطه حادثه‌خیز که ایمنی کاربران جاده‌ای را تهدید می‌کرد، اظهار کرد: تمامی پروژه‌های مرتبط با این نقاط شامل تعریض و اصلاح هندسی در محورهایی نظیر منصوریه - بهبهان، خضر نبی، پل تنگ‌سه مسجدسلیمان، آغاجاری - بهبهان، امام جعفر صادق، چوئبده آبادان، قفاص، ترکالکی گتوند، تقاطع شلیلی شوشتر، دوربرگردان‌های اهواز - اندیمشک، ورودی شهرک صنعتی شماره ۳، سرداران - گوریه، ورودی ویس و دوربرگردان نیروگاه کارون تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه از تصویب یک بسته عملیاتی ویژه برای مناطق مسجدسلیمان، لالی، اندیکا، هفتکل، رامهرمز و رامشیر خبر داد و تصریح کرد: با سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به استان، مجموعاً هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای ۲۳ پروژه عمرانی در این مناطق تصویب شد که عملیات اجرایی آن‌ها با اولویت‌بندی آغاز شده است.

خسروی در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها شامل هفت پروژه نگهداری راه‌های اصلی و شریانی به طول ۴۸ کیلومتر، هفت پروژه ساخت راه‌های فرعی و روستایی به طول ۳۹ کیلومتر و ۹ پروژه احداث و تعمیر ابنیه فنی است که امیدواریم با تسریع در اجرا، شاهد بهبود وضعیت ترافیکی و ایمنی این محورها باشیم.