به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت امسال ۸۸ پروژه متنوع در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن‌ها افتتاح و بخشی دیگر کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۷۰ پروژه افتتاحی با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است که از این پروژه‌ها می‌توان به بهسازی و روکش ۲۱۰ کیلومتر راه اصلی و شریانی، ساخت ۴۲ کیلومتر راه روستایی، روکش آسفالت ۱۰۵ کیلومتر راه فرعی و روستایی، اطلاح و رفع ۱۴ نقطه پرحادثه، اجرای ۱۴ کیلومتر روشنایی طولی، نصب ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی، احداث ۳۰ دستگاه ابنیه فنی و بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی محور اهواز – مسجدسلیمان اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: علاوه بر این، ۱۸ پروژه جدید کلنگ‌زنی خواهد شد که مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها بیش از ۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال است. این طرح‌ها شامل احداث راه‌های دسترسی، ابنیه فنی و ایجاد روشنایی در محورهای اصلی و فرعی استان خواهد بود.

جولانژاد با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت در اکثر شهرستان‌های استان از جمله اهواز، خرمشهر، شادگان، اندیکا و گتوند اجرا یا آغاز می‌شوند، گفت: افتتاح و کلنگ‌زنی این طرح‌ها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رشد اقتصادی خوزستان خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اجرای این پروژه‌ها تلاش کرده است علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای، خدمت‌رسانی مؤثرتری به مردم داشته باشد.