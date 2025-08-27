  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۸ پروژه راهداری درخوزستان

اهواز ـ مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت:همزمان باهفته دولت،۸۸ پروژه عمرانی وایمنی راه دراستان شامل طرح‌های افتتاحی وکلنگ‌زنی بااعتباری بالغ بر۱۹هزار میلیارد ریال دردستورکاراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد عصر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفته دولت امسال ۸۸ پروژه متنوع در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در نقاط مختلف استان برنامه‌ریزی شده که بخشی از آن‌ها افتتاح و بخشی دیگر کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۷۰ پروژه افتتاحی با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال آماده بهره‌برداری شده است که از این پروژه‌ها می‌توان به بهسازی و روکش ۲۱۰ کیلومتر راه اصلی و شریانی، ساخت ۴۲ کیلومتر راه روستایی، روکش آسفالت ۱۰۵ کیلومتر راه فرعی و روستایی، اطلاح و رفع ۱۴ نقطه پرحادثه، اجرای ۱۴ کیلومتر روشنایی طولی، نصب ۱۳ کیلومتر حفاظ بتنی، احداث ۳۰ دستگاه ابنیه فنی و بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی محور اهواز – مسجدسلیمان اشاره کرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: علاوه بر این، ۱۸ پروژه جدید کلنگ‌زنی خواهد شد که مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها بیش از ۶ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال است. این طرح‌ها شامل احداث راه‌های دسترسی، ابنیه فنی و ایجاد روشنایی در محورهای اصلی و فرعی استان خواهد بود.

جولانژاد با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت در اکثر شهرستان‌های استان از جمله اهواز، خرمشهر، شادگان، اندیکا و گتوند اجرا یا آغاز می‌شوند، گفت: افتتاح و کلنگ‌زنی این طرح‌ها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رشد اقتصادی خوزستان خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اجرای این پروژه‌ها تلاش کرده است علاوه بر ارتقای ایمنی جاده‌ای، خدمت‌رسانی مؤثرتری به مردم داشته باشد.

ندا نظری

