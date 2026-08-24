به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل حوزه‌های بهسازی، روکش آسفالت، ارتقای ایمنی و ساخت ابنیه فنی است که نقش مهمی در توسعه شبکه جاده‌ای استان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌های آسفالتی افزود: ۴۰۶ کیلومتر عملیات بهسازی، لکه‌گیری، روکش آسفالت و اسلاری سیل انجام شده است که محورهای ایذه - دزپارت، اهواز - شوش - اندیمشک، اهواز - شوشتر، ورودی‌های دزفول و کمربندی اهواز از مهم‌ترین محورهای بهره‌مند از این خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در خصوص اقدامات ایمنی تصریح کرد: در حوزه ارتقای ایمنی جاده‌ها نیز پروژه‌های رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض و اصلاح قوس، نصب نیوجرسی، احداث روشنایی و اقدامات پیشگیرانه در دست بهره‌برداری قرار دارد.

خسروی به توسعه راه‌های روستایی اشاره کرد و ادامه داد: ۵۱ کیلومتر ساخت، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در مناطق کم‌برخوردار استان شامل محورهای کعب عمیر، عبودی شادگان، هفت‌تپه - میان آب، شرق شعیبیه، سرطا رامهرمز، کوت امیر - چمیان و دیگر محورهای روستایی در حمیدیه و دشت آزادگان تکمیل شده است.

وی همچنین از احداث و تعمیرات اساسی ۱۸ دستگاه پل و ابنیه فنی خبر داد و خاطرنشان کرد: پل خرپایی روستای شور باریک ایذه، پل‌های محور ماهشهر - امیدیه، پل سدره رامشیر، تعمیرات پل‌های خرپایی آبادان، پل‌های حمیدیه، دشت آزادگان، بستان، پل کابلی شوشتر و پل قلعه لور اندیمشک در این لیست قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در پایان گفت: قرارگاه اربعین پلیس راه خرمشهر - اهواز و مجتمع خدمات رفاهی بین راهی محور اهواز - مسجدسلیمان از دیگر پروژه‌های مهم آماده بهره‌برداری در هفته دولت است.