۸۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت جاده میاندوآب - سرچم اختصاص یافت

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت ۲۰ درصدی پروژه روکش آسفالت محور میاندوآب–سرچم خبر داد و اظهار کرد: پروژه روکش آسفالت محور میاندوآب–سرچم از طرح‌های مهم حوزه نگهداری و بهسازی راه‌های استان است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون با فعالیت پیمانکار در حال پیشرفت است.

وی افزود: در قالب این پروژه، ۲۵ کیلومتر از محور میاندوآب–سرچم روکش آسفالت خواهد شد و برای اجرای آن ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

شکری اظهار کرد: بهسازی این محور از مطالبات مهم مردم منطقه بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی آن آغاز شد و با تکمیل پروژه، وضعیت سطح آسفالت در این محدوده بهبود پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اجرای روکش آسفالت در این مسیر با توجه به اهمیت آن در تردد مردم، نقش موثری در افزایش ایمنی و تسهیل عبور و مرور خواهد داشت و لازم است عملیات اجرایی پروژه با رعایت کیفیت و استانداردهای فنی دنبال شود.

شکری با اشاره به ضرورت ارتقای شرایط این محور گفت: بهسازی و ارتقای کیفیت رویه راه، علاوه بر بهبود کیفیت تردد، نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای دارد؛ موضوعی که با توجه به حجم تردد در این مسیر و حوادث تلخی که در سال‌های گذشته در این محور شاهد بوده‌ایم، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: مدت پیمان این پروژه ۲۴ ماه تعیین شده و عملیات اجرایی روکش آسفالت در محور در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: بهسازی محور میاندوآب–سرچم از مطالبات دیرین مردم منطقه بوده است و اجرای این پروژه در راستای ارتقای کیفیت راه، افزایش ایمنی و بهبود سطح خدمات جاده‌ای در دستور کار مجموعه راهداری استان قرار گرفته است.

شکری گفت: عملیات اجرایی پروژه تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند اجرای آن با نظارت مستمر مجموعه راهداری استان دنبال می‌شود تا با تکمیل پروژه، شرایط مناسب‌تری برای تردد در این محور فراهم شود.

محور میاندوآب–سرچم از طرح‌های قدیمی راهسازی در جنوب آذربایجان‌غربی است که اجرای آن در چند قطعه دنبال شده و بخش‌هایی از این مسیر در سال‌های گذشته زیر بار ترافیک رفته است.

این محور به طول حدود ۱۸۱ کیلومتر، ارتباط میاندوآب و مناطق پیرامونی را با مسیر سرچم برقرار می‌کند و به دلیل نقش آن در جابه‌جایی مسافر و کالا، بهسازی و ارتقای وضعیت راه از مطالبات مهم منطقه به شمار می‌رود.