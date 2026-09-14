به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت»، نتایج مرحله نخست بازخوانی متون و طرح‌های نمایشی را اعلام کرد که بر اساس آن، دو اثر از استان چهارمحال و بختیاری موفق شدند به جمع ۲۲ اثر راه یافته به مرحله بازبینی این رویداد ملی راه پیدا کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، نمایش «شام آخر» به کارگردانی «فاطمه جعفری» از شهرستان فارسان در بخش نمایش‌های صحنه‌ای و نمایش «خون‌بَس» به کارگردانی «فرشته قادری» از شهرکرد در بخش نمایش‌های صحنه‌ای (مبتنی بر طراحی حرکت)، آثار منتخب استان هستند که اکنون خود را برای حضور در مرحله بازبینی آماده می‌کنند. این آثار پس از ارزیابی نهایی در مرحله بازبینی، شانس حضور در جشنواره اصلی را خواهند داشت.

رویداد ملی «ایران‌دخت» که با هدف تبیین شکوه زن ایرانی و روایت‌های ملی و آیینی کشور توسط دفتر تئاتر ویژه بانوان مرکز هنرهای نمایشی سوره برگزار می‌شود، در دو بخش نمایش‌های صحنه‌ای (مبتنی بر طراحی حرکت) و نمایش‌های صحنه ای کوتاه ویژه گروه‌های تئاتر بانوان فعالیت خود را دنبال می‌کند.

موضوع محوری این رویداد «ایران همیشه سرافراز» تعیین شده و محورهای آن بر هویت فرهنگ ایرانی (شامل اقوام، آیین‌ها و فولکلور)، ادبیات و اسطوره‌شناسی (با تکیه بر شاهنامه و ادبیات کهن) و همچنین نقش زنان در مقاومت و حماسه متمرکز است.

نمایش «شام آخر» به کارگردانی فاطمه جعفری، با رویکردی مستند-نمایشی، گوشه‌ای از زندگی و شخصیت تأثیرگذار «بی‌بی مریم بختیاری» را روایت می‌کند و نمایش «خون‌بَس» به کارگردانی فرشته قادری نیز اثری فرم‌گرا و مبتنی بر طراحی حرکت است که با نگاهی خلاقانه به موضوعات بومی و محلی منطقه تولید شده است.

نخستین رویداد ملی «ایران‌دخت» به دبیری مریم شعبانی، آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد و هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری امیدوارند با موفقیت در مرحله بازبینی، به جمع نهایی برگزیدگان راه یابند.