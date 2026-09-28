به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قره‌داغی پیش از ظهر دوشنبه در آیین سنگرسپاری رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری که با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در تالار بلاغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری خاستگاه هنرمندان بزرگ ملی است، اظهار کرد: حوزه هنری یک نهاد انقلابی و خاستگاه و مأمن هنرمندان و فعالیت‌های هنری با دغدغه انقلاب اسلامی است که معارف انقلای و اسلامی را از زبان هنر بیان می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع حوزه هنری انقلاب اسلامی با ذکر اینکه در شرایط خاص کشورمان، هنرمندان زحمات شبانه‌روزی در روایت‌گری حماسه ملت مبعوث‌ داشتند، ادامه داد: هنرمندان عرصه‌های مختلف هنری کارهای فاخر فراوان در عرصه شعر، روایت مکتوب، آثار موسیقایی و ... خلق کردند.

قره‌داغی بیان کرد: در این مدت، در حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری نیز خاصه در عرصه روایت و ادبیات آثار فاخری تولید و ارائه شد.

معاون حوزه هنری کشور با قدردانی از زحمات مدیریت سابق حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: حوزه هنری استان توانست شبکه قوی از هنرمندان را تشکیل دهد که در سایه این اتحاد و همدلی، آثار متعددی هم خلق شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در دوره جدید نیز بتواند صفحاتی زرین بر دفتر فعالیت‌های هنر انقلاب اسلامی استان بیفزاید.