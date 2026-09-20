فراخوان جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری منتشر شد 

شهرام فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه فراخوان سی و هشتمین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری منتشر شد، اظهار کرد: این رویداد هنری در ۲ بخش اصلی رقابتی رویداد صحنه‌ای و غیر اصلی شامل رقابتی رویداد خیابانی و غیر رقابتی رویداد صحنه‌ای برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص موضوعات جشنواره تئاتر استان، ادامه داد: موضوعات جشنواره شامل «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان»، «ایثار و شهادت»، «مسائل روز جامعه، منطقه و جهان»، «بحران انرژی و فرهنگ مصرف بهینه»، «هوش مصنوعی و فضای مجازی و تأثیرات آن بر زندگی فردی و اجتماعی»، «محیط زیست و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری»، «ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «ارتقاء دینداری با اولوین نوجوانان»، «آسیب‌های اجتماعی(خودکشی،طلاق،اعتیاد و ...)»، «تحکیم بنیان خانواده»، «فرهنگ شهروندی»، «مدیریت فرهنگی و دفاع ملی» و موضوعات آزاد است.

وی شرایط ثبت‌نام و حضور در جشنواره را نیز یادآور شد و گفت: بر اساس فراخوان، بخش رقابتی جشنواره ویژه آثار نمایشی تولیدشده با مشارکت حداکثری هنرمندان ساکن استان چهارمحال و بختیاری است. همچنین گروه‌های متقاضی باید از زمان پایان سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۴ تا پیش از ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵حداقل ۵ نوبت اجرای عمومی اثر خود برای شهرستان ها و ۱۰ نوبت اجرای عمومی برای مرکز استان را انجام داده باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: صرفاً آثار متقاضی در بخش صحنه‌ای امکان انتخاب و معرفی به جشنواره تئاتر بین‌المللی فجر را خواهند داشت.

فرجی ملاک تأیید اجرای عمومی آثار برای حضور در جشنواره استانی و همچنین جشنواره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فجر را ثبت اطلاعات اجرا در بازه زمانی مربوطه در درگاه جامع سایت ایران تئاتر دانست.

وی بیان کرد: در مورد آثار اقتباسی نیز ذکر دقیق مشخصات صاحب اصلی اثر، نوع اقتباس و اخذ مجوز از نویسنده، مترجم یا ناشر الزامی بوده و کارگردان اثر به‌عنوان نماینده رسمی گروه، مسئول ارتباط و پیگیری امور گروه در جشنواره خواهد بود. هرکارگردان مجوز ارائه یک اثر نمایشی در بخش‌های اصلی و جانبی را دارد.

فرجی با تأکید بر اینکه در بخش غیر رقابتی رویداد صحنه ای آثار نمایشی می بایست با موضوعات فراخوان بوده و زمان آن از ۶۰ دقیقه بیشتر نباشد، افزود: کارگردان می‌بایست یک نسخه فیلم با کیفیت بالا از اجرای اثر نمایشی خود به دبیرخانه تحویل دهد.

وی گفت: متقاضیان حضور در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان چهارمحال و بختیاری تا پایان نیمه اول مهرماه فرصت دارند پس از مطالعه کامل فراخوان و ضوابط جشنواره، با حضور در واحد هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به تکمیل فرم و ثبت درخواست خود از طریق سامانه جشنواره تئاتر استان‌ها در سایت https://prtf.theater.ir اقدام کنند.