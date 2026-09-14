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  2. شهری
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

سورنا روایت کودکان ایران از مظلومیت تا امید در عرصه بین‌المللی

سورنا روایت کودکان ایران از مظلومیت تا امید در عرصه بین‌المللی

نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» با هدف روایت ایران از نگاه کودکان و نوجوانان و بازنمایی مظلومیت شهدای کودک و نوجوان میناب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ نشست معرفی نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» با حضور حجت‌الاسلام علی احدی مدیرکل امور فرهنگ و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی جانباز رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان و مدیرعامل سوره امید، مهدی دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی ربیعی مدیر ارتباطات و روابط عمومی پیام‌رسان آی‌گپ و سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.

در این نشست، حاضران بر استفاده از ظرفیت هنر کودک و نوجوان برای روایت ایران، بازنمایی مظلومیت شهدای کودک و نوجوان و تقویت ارتباط فرهنگی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور تاکید کردند.

حجازی: سورنا می‌تواند روایت کودکان ایران را به جهان برساند

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، با اشاره به جایگاه کودکان و نوجوانان در روایت آینده ایران، گفت: اتفاقاتی که بر کودکان و نوجوانان کشورمان گذشته است، بخشی از تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و هنر می‌تواند این روایت را با زبانی قابل فهم و ماندگار به مخاطبان منتقل کند.

وی افزود: انتخاب نام سورنا برای این رویداد، یادآور نسلی است که با وجود همه تلخی‌ها، آینده ایران را نمایندگی می‌کند و می‌تواند تصویری از هویت، فرهنگ، امید و زندگی ایرانی را به دیگر کشورها معرفی کند.

حجازی با تاکید بر ظرفیت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای پیوند میان فرهنگ و گردشگری اظهار کرد: «عباس‌آباد تلاش می‌کند این رویداد را از یک مسابقه هنری فراتر ببرد و با نمایش آثار برگزیده در پل طبیعت، فرصت دیده‌ شدن روایت کودکان و نوجوانان را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ادامه داد: برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده در پل طبیعت و پیش‌بینی اختتامیه در یکی از مجموعه‌های فرهنگی منطقه، در راستای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای معرفی هنر و هویت ایرانی است و می‌تواند زمینه استمرار این همکاری در دوره‌های آینده را نیز فراهم کند.

وی همچنین از پیش‌ بینی این رویداد به‌ عنوان یکی از سرفصل‌های فرهنگی و گردشگری منطقه خبر داد و گفت: همکاری رایزنان فرهنگی و مجموعه‌های مختلف می‌تواند دامنه این مسابقه را توسعه دهد و زمینه حضور آثار کودکان ایرانی در دیگر کشورها را نیز فراهم کند.

احدی: ایرانیان خارج از کشور بخشی از مخاطبان اصلی «سورنا» هستند

حجت‌الاسلام علی احدی، مدیرکل امور فرهنگ و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در اجرای برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: ارتباط فرهنگی با ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در همین مسیر برنامه‌های متعددی را طراحی کرده است.

وی افزود: مسابقه «سورنا اگرچه با محوریت کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور طراحی شده، اما به این گروه محدود نیست و کودکان و نوجوانان علاقمند از کشورهای مختلف نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

احدی، استفاده از زبان هنر را فرصتی برای ایجاد ارتباط میان کودکان ایرانی در داخل و خارج از کشور دانست و گفت: نقاشی می‌تواند بدون محدودیت‌های زبانی، تصویری از ایران، فرهنگ و نگاه نسل جدید را به مخاطبان دیگر کشورها منتقل کند.

جانباز: روایت کودکان میناب باید از مرزهای ایران عبور کند

علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، با اشاره به شهادت جمعی از کودکان و دانش‌آموزان در حادثه میناب، بر ضرورت روایت این اتفاق در عرصه بین‌المللی تاکید کرد و گفت: اگر روایت این جنایت به درستی و با زبان قابل فهم برای جهان ارائه نشود، امکان تحریف واقعیت و به فراموشی سپرده‌شدن آن وجود دارد.

وی ادامه داد: حضور کودکان و نوجوانان در این رویداد به ما کمک می‌کند از یک سو واقعیت تلخ شهادت کودکان را روایت کنیم و از سوی دیگر، از دل این روایت به سمت امید، صلح و ساختن آینده حرکت کنیم.

مدیرعامل سوره امید افزود: هنر کودک می‌تواند این موضوع را از قالب یک روایت صرفا سوگوارانه خارج کند و به بستری برای گفت‌ و گو درباره صلح، حقوق کودکان و آینده‌ای عاری از خشونت تبدیل شود.

دیوسالار: روایت ایران باید تصویر اقتدار و مظلومیت را همزمان منتقل کند

مهدی دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیز با اشاره به اهمیت روایت رویدادهای تاریخی و معاصر اظهار کرد: «آنچه یک حادثه را در حافظه تاریخی ماندگار می‌کند، تنها خود واقعه نیست، بلکه روایتی است که از آن شکل می‌گیرد.»

وی افزود: در موضوع شهدای کودک و نوجوان میناب نیز باید روایتی ارائه شود که در کنار نشان‌دادن مظلومیت قربانیان، تصویری از ایران، فرهنگ و هویت آن ارائه کند؛ روایتی که صرفا در سوگ متوقف نشود و به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران منجر شود.

دیوسالار نقش ایرانیان خارج از کشور را در انتقال این روایت مهم دانست و گفت: «ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، صدای این روایت را به جامعه جهانی برسانند و در معرفی تصویری واقعی‌تر از ایران نقش‌ آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت قدرت نرم کشورها، فرهنگ و تمدن ایرانی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران در این عرصه دانست و افزود: هنر، فرهنگ و سرمایه انسانی کشور از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند تصویری عمیق‌تر و واقعی‌تر از ایران را به جهان معرفی کنند.

کد مطلب 6946906

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