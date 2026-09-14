به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ نشست معرفی نخستین دوره مسابقه بین‌المللی نقاشی «سورنا» با حضور حجت‌الاسلام علی احدی مدیرکل امور فرهنگ و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی جانباز رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان و مدیرعامل سوره امید، مهدی دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علی ربیعی مدیر ارتباطات و روابط عمومی پیام‌رسان آی‌گپ و سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برگزار شد.

در این نشست، حاضران بر استفاده از ظرفیت هنر کودک و نوجوان برای روایت ایران، بازنمایی مظلومیت شهدای کودک و نوجوان و تقویت ارتباط فرهنگی میان ایرانیان داخل و خارج از کشور تاکید کردند.

حجازی: سورنا می‌تواند روایت کودکان ایران را به جهان برساند

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، با اشاره به جایگاه کودکان و نوجوانان در روایت آینده ایران، گفت: اتفاقاتی که بر کودکان و نوجوانان کشورمان گذشته است، بخشی از تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و هنر می‌تواند این روایت را با زبانی قابل فهم و ماندگار به مخاطبان منتقل کند.

وی افزود: انتخاب نام سورنا برای این رویداد، یادآور نسلی است که با وجود همه تلخی‌ها، آینده ایران را نمایندگی می‌کند و می‌تواند تصویری از هویت، فرهنگ، امید و زندگی ایرانی را به دیگر کشورها معرفی کند.

حجازی با تاکید بر ظرفیت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای پیوند میان فرهنگ و گردشگری اظهار کرد: «عباس‌آباد تلاش می‌کند این رویداد را از یک مسابقه هنری فراتر ببرد و با نمایش آثار برگزیده در پل طبیعت، فرصت دیده‌ شدن روایت کودکان و نوجوانان را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد ادامه داد: برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده در پل طبیعت و پیش‌بینی اختتامیه در یکی از مجموعه‌های فرهنگی منطقه، در راستای استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد برای معرفی هنر و هویت ایرانی است و می‌تواند زمینه استمرار این همکاری در دوره‌های آینده را نیز فراهم کند.

وی همچنین از پیش‌ بینی این رویداد به‌ عنوان یکی از سرفصل‌های فرهنگی و گردشگری منطقه خبر داد و گفت: همکاری رایزنان فرهنگی و مجموعه‌های مختلف می‌تواند دامنه این مسابقه را توسعه دهد و زمینه حضور آثار کودکان ایرانی در دیگر کشورها را نیز فراهم کند.

احدی: ایرانیان خارج از کشور بخشی از مخاطبان اصلی «سورنا» هستند

حجت‌الاسلام علی احدی، مدیرکل امور فرهنگ و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در اجرای برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: ارتباط فرهنگی با ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات مهمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در همین مسیر برنامه‌های متعددی را طراحی کرده است.

وی افزود: مسابقه «سورنا اگرچه با محوریت کودکان و نوجوانان ایرانی خارج از کشور طراحی شده، اما به این گروه محدود نیست و کودکان و نوجوانان علاقمند از کشورهای مختلف نیز می‌توانند در آن حضور داشته باشند.

احدی، استفاده از زبان هنر را فرصتی برای ایجاد ارتباط میان کودکان ایرانی در داخل و خارج از کشور دانست و گفت: نقاشی می‌تواند بدون محدودیت‌های زبانی، تصویری از ایران، فرهنگ و نگاه نسل جدید را به مخاطبان دیگر کشورها منتقل کند.

جانباز: روایت کودکان میناب باید از مرزهای ایران عبور کند

علی جانباز، رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان، با اشاره به شهادت جمعی از کودکان و دانش‌آموزان در حادثه میناب، بر ضرورت روایت این اتفاق در عرصه بین‌المللی تاکید کرد و گفت: اگر روایت این جنایت به درستی و با زبان قابل فهم برای جهان ارائه نشود، امکان تحریف واقعیت و به فراموشی سپرده‌شدن آن وجود دارد.

وی ادامه داد: حضور کودکان و نوجوانان در این رویداد به ما کمک می‌کند از یک سو واقعیت تلخ شهادت کودکان را روایت کنیم و از سوی دیگر، از دل این روایت به سمت امید، صلح و ساختن آینده حرکت کنیم.

مدیرعامل سوره امید افزود: هنر کودک می‌تواند این موضوع را از قالب یک روایت صرفا سوگوارانه خارج کند و به بستری برای گفت‌ و گو درباره صلح، حقوق کودکان و آینده‌ای عاری از خشونت تبدیل شود.

دیوسالار: روایت ایران باید تصویر اقتدار و مظلومیت را همزمان منتقل کند

مهدی دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیز با اشاره به اهمیت روایت رویدادهای تاریخی و معاصر اظهار کرد: «آنچه یک حادثه را در حافظه تاریخی ماندگار می‌کند، تنها خود واقعه نیست، بلکه روایتی است که از آن شکل می‌گیرد.»

وی افزود: در موضوع شهدای کودک و نوجوان میناب نیز باید روایتی ارائه شود که در کنار نشان‌دادن مظلومیت قربانیان، تصویری از ایران، فرهنگ و هویت آن ارائه کند؛ روایتی که صرفا در سوگ متوقف نشود و به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران منجر شود.

دیوسالار نقش ایرانیان خارج از کشور را در انتقال این روایت مهم دانست و گفت: «ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری، صدای این روایت را به جامعه جهانی برسانند و در معرفی تصویری واقعی‌تر از ایران نقش‌ آفرینی کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت قدرت نرم کشورها، فرهنگ و تمدن ایرانی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران در این عرصه دانست و افزود: هنر، فرهنگ و سرمایه انسانی کشور از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند تصویری عمیق‌تر و واقعی‌تر از ایران را به جهان معرفی کنند.