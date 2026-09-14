اعلام جزئیات یک شب موسیقایی در خانه موسیقی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد، برنامه «شبِ ارسلان درگاهی» که به شکل کنسرت آموزشی-پژوهشی برگزار میشود، با اجرای سهتار پوستی همراه است که ارسلان درگاهی نیز با این ساز مینواخته است. در این برنامه، طینوش بهرامی با استفاده از سهتار پوستی شیوه نوازندگی ارسلان درگاهی را تحلیل و بررسی میکند.
در برنامه «شب ارسلان درگاهی»، میرعلیرضا میرعلی نقی تاریخ نگار موسیقی شهری ایران با گرایش تهران درباره ارسلان درگاهی و رضا هژبری سازگر و پژوهشگر ساز درباره روند بازسازی سهتار پوستی سخنرانی میکنند.
گروه موسیقی صبا با حضور طینوش بهرامی تکنواز و نوازنده سهتار پوستی، غلامرضا صدرالدینی نوزانده تنبک، احمد میرهاشمی نوازنده کمانچه، مهدی یسری نوازنده سنتور نیز در این برنامه اجرا خواهند داشت.
در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:
سهتار پوستی از سازهایی است که در تاریخ سازسازی موسیقی ایران نمونههای محدودی از آن ساخته شده است. در این ساز، بخشی از صفحه رویی کاسه با پوست پوشانده میشود و همین ویژگی، رنگ صوتی و حجم صدای آن را از سهتار معمولی متمایز میکند.
ارسلان درگاهی از نوازندگانی بود که با این گونه سهتار مینواخت و اجرای دوباره این ساز در برنامه «شب ارسلان درگاهی» فرصتی برای شنیدن صدای آن و آشنایی با شیوه نوازندگی ارسلان درگاهی در یک اجرای پژوهشی است. سهتار پوستی در تاریخ سازسازی ایران با نام استاد عشقی نیز پیوند خورده است و نمونههایی از این گونه ساز به او نسبت داده شده است.
ارسلان درگاهی نوازنده تار و سهتار و از شاگردان درویشخان بود. او بعدها از آموزشهای مرتضی نیداوود نیز استفاده کرد. نام ارسلان درگاهی در کنار هنرمندانی چون بنان، ادیب خوانساری، حسین یاحقی، حسین تهرانی، مرتضی محجوبی، جلیل شهناز و لطفالله مجد در اجراهای خصوصی و محافل موسیقی آن دوره دیده میشود.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه میتوانند روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، ساعت ۱۹ به خانه موسیقی تهران واقع در بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، ورودی کتابخانه ملی، بلوار دکتر حبیبی، خیابان شهدای بانک مرکزی مراجعه کنند.
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