آیت الله فلاحتی: مبلغان باید به دانش روز و قدرت تحلیل مجهز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در همایش مبلغان استان گیلان با عنوان «میثاق با حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی» با اشاره به رسالت تاریخی علما و روحانیت در هدایت جامعه، تبلیغ دین را از ارکان مهم حیات معنوی جامعه دانست و اظهار کرد: مبلغان دینی همواره پرچمداران هدایت و پاسداران مرزهای اعتقادی و هویتی جامعه اسلامی بودهاند و امروز نیز در برابر هجمههای پیچیده فرهنگی و شناختی، وظیفهای سنگین بر عهده دارند.
وی با اشاره به تغییر ماهیت مواجهه دشمن با جامعه اسلامی افزود: جنگ امروز تنها در عرصه نظامی جریان ندارد، بلکه بخش مهمی از آن در حوزه شناخت، باور و افکار عمومی دنبال میشود و دشمن تلاش میکند با استفاده از ابزارهای رسانهای، روایت خود را بر ذهن جامعه تحمیل کند.
نماینده ولیفقیه در گیلان تصریح کرد: در چنین شرایطی، مبلّغ نمیتواند صرفاً به شیوههای سنتی تبلیغ اکتفا کند، بلکه باید به دانش روز، شناخت دقیق مخاطب و ابزارهای نوین ارتباطی مجهز باشد.
وی گفت: میدان امروز، میدان فتح قلبها و اقناع افکار عمومی بهویژه نسل جوان است؛ بنابراین بیان معارف دینی باید با زبانی روزآمد، منطقی، مستدل و همراه با حلم و مدارا صورت گیرد.
روحانیت باید در متن جامعه حضور داشته باشد
آیتالله فلاحتی، تبیین منطقی واقعیتها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را از وظایف مهم مبلغان برشمرد و افزود: در شرایطی که دشمن با پمپاژ یأس و ناامیدی تلاش میکند سرمایه اجتماعی جامعه را تضعیف کند، امیدآفرینی مبتنی بر واقعیت و تبیین صحیح مسائل، ضرورتی جدی است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه مبلّغ دین صرفاً یک سخنران نیست، تصریح کرد: مبلّغ باید مرزبان باورها و دیدهبان بیدار جامعه در برابر هجمههای فکری و فرهنگی باشد.
وی ادامه داد: اگر مبلّغ به دانش روز، قدرت تحلیل و توان استدلال مجهز نباشد، در مواجهه با شبهات و پرسشهای جدید جامعه دچار انفعال خواهد شد.
آیتالله فلاحتی تأکید کرد: تبیین به معنای صدور دستور و بخشنامه نیست، بلکه به معنای باز کردن گرههای ذهنی مخاطب، پاسخ به پرسشها و ارائه استدلال روشن و منطقی است.
نماینده ولیفقیه در گیلان همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط مستقیم روحانیت با مردم تأکید کرد و گفت: حوزههای علمیه و روحانیت همواره سرمایه اجتماعی خود را از ارتباط با مردم و همراهی با مسائل و مشکلات آنان به دست آوردهاند.
وی افزود: مبلّغ تراز انقلاب اسلامی باید در کنار مردم و بهویژه اقشار محروم حضور داشته باشد، دغدغههای نسل جوان را بشنود و با رفتار و سبک زندگی خود، پیش از سخن گفتن، الگوی عملی دینداری باشد.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ضرورت حضور اجتماعی روحانیت اظهار کرد: حوزه نباید از جامعه فاصله بگیرد؛ روحانیت بالنده باید در متن جامعه، محلات، مدارس و دانشگاهها حضور مؤثر داشته باشد.
وی سعهصدر را از الزامات فعالیت تبلیغی دانست و گفت: نباید از پرسشها و حتی نقدهای صریح نسل جوان هراس داشت، بلکه باید با تکیه بر معارف اهلبیت (ع) و استفاده از استدلال منطقی، پاسخهایی اقناعکننده ارائه کرد.
مقابله با روایتهای جعلی دشمن
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به تلاش دشمن برای وارونهنمایی واقعیتها در عرصه جنگ شناختی گفت: دشمن با استفاده از ظرفیتهای گسترده رسانهای، درصدد مخدوش کردن روایتهای صحیح و القای ناامیدی در جامعه است.
وی افزود: در چنین شرایطی، مبلغ ولایی باید دیدهبانی آگاه باشد و با شناخت دقیق جریانهای فکری و رسانهای، اجازه ندهد روایتهای جعلی و تحریفشده بر ذهن و باور نسل جوان اثر بگذارد.
آیتالله فلاحتی تصریح کرد: مبلغان باید ضمن آشنایی عمیق با منظومه فکری امام راحل و رهبر معظم انقلاب، شبهات موجود را بهصورت مستدل و منطقی بررسی و پاسخ دهند.
این همایش با هدف تجدید میثاق مبلغان استان گیلان با رهبر معظم انقلاب و آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد و حاضران بر ضرورت تقویت جهاد تبیین، همافزایی ظرفیتهای تبلیغی و ترویج معارف اصیل اسلامی در جامعه تأکید کردن
نظر شما