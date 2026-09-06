به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه استان گیلان با تبریک آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه اظهار کرد: ورود به حوزههای علمیه توفیقی الهی و گامی در مسیر سربازی امام عصر (عج) است.
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به جایگاه حوزههای علمیه در جامعه اسلامی افزود: حوزههای علمیه از دیرباز دژ دفاع از مرزهای اعتقادی و کانون تربیت انسانهای مهذب بودهاند و طلبهای که در مسیر کسب معارف دینی گام برمیدارد، در حقیقت مسئولیت هدایت، روشنگری و پاسداری از مکتب اهلبیت (ع) را بر عهده دارد.
وی با اشاره به پیشینه گیلان در تربیت علما و فقهای برجسته گفت: تاریخ این استان با نام فقیهان، مراجع و عالمان وارستهای گره خورده است که برای گیلان و جهان تشیع منشأ اثر بودهاند.
امام جمعه رشت ادامه داد: طلاب جوان باید با مطالعه سیره علمی و عملی این بزرگان و الگوگیری از زهد و تقوای آنان، وارثان شایسته این میراث معنوی باشند و در مسیر حفظ و تقویت جایگاه علمی و دینی گیلان تلاش کنند.
تهذیب نفس باید در کنار تحصیل علوم دینی دنبال شود
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ضرورت پویایی حوزههای علمیه و پرهیز از سطحینگری در علوم دینی بیان کرد: تکیه بر فقه جواهری و سنتهای اصیل حوزوی نباید فراموش شود، اما در کنار علمآموزی، تهذیب نفس و خودسازی نیز باید مورد توجه جدی طلاب قرار گیرد.
وی افزود: اگر علم با تقوا، اخلاص و خودسازی همراه نباشد، میتواند به حجاب تبدیل شود؛ از این رو طلاب باید در کنار تحصیل، روح و جان خود را نیز تربیت کنند تا کلام آنان در جامعه اثرگذار باشد.
حوزههای علمیه قرارگاه جهاد تبیین باشند
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به شرایط امروز جامعه و فعالیت دشمن در عرصه جنگ ترکیبی و شناختی تصریح کرد: دشمن با تمام توان تلاش میکند باورهای دینی و امید مردم، به ویژه نسل جوان را هدف قرار دهد.
وی گفت: در چنین شرایطی حوزههای علمیه باید قرارگاه اصلی جهاد تبیین باشند و طلبه انقلابی و زمانشناس نمیتواند نسبت به هجمههای فرهنگی و فکری دشمن بیتفاوت باشد.
آیتالله فلاحتی ادامه داد: طلاب باید با استفاده از علم، منطق و بصیرت به میدان بیایند و بتوانند گرههای ذهنی جامعه را باز کنند و پاسخهای مستدل و منطقی به شبهات ارائه دهند.
روحانیت تراز انقلاب از مردم و برای مردم باشد
امام جمعه رشت با تأکید بر اهمیت رسالت اجتماعی روحانیت اظهار کرد: رسالت یک عالم دینی تنها به حضور در حجره، مباحثات علمی و وعظ در منابر سنتی محدود نمیشود، بلکه عالم دین باید در متن جامعه حضور داشته باشد و دردها و مشکلات مردم را بشناسد.
وی افزود: روحانی باید با زبان نرم، خوشرویی و روحیه همدلانه با مردم ارتباط برقرار کند و در کنار مسائل دینی، نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و معیشتی جامعه نیز شناخت داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: روحانیت تراز انقلاب اسلامی باید از مردم، با مردم و برای مردم باشد و امروز لازم است طلاب در میان جوانان در مدارس، دانشگاهها، مساجد و حتی فضای مجازی حضور پیدا کنند.
آیتالله فلاحتی با تأکید بر ضرورت شناخت زبان نسل جدید خاطرنشان کرد: طلاب باید با ابزارهای روز و رسانههای نوین آشنا شوند و بتوانند به پناهگاه فکری و عاطفی نسل جوان تبدیل شوند.
در ادامه این مراسم، آیتالله فرخفال، رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه و قائممقام مدیر حوزههای علمیه استانها، به تشریح سیاستهای کلان حوزههای علمیه، ارتقای سطح کیفی آموزشهای حوزوی و افقهای پیش روی مدارس علمیه پرداخت.
در پایان این مراسم نیز از جمعی از اساتید، فضلا و طلاب ممتاز حوزههای علمیه استان گیلان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
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