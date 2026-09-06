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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

آیت‌الله فلاحتی: روحانیت تراز انقلاب باید در متن جامعه حضور داشته باشد

آیت‌الله فلاحتی: روحانیت تراز انقلاب باید در متن جامعه حضور داشته باشد

رشت- نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تأکید بر ضرورت حضور میدانی طلاب در میان مردم گفت: روحانیت تراز انقلاب باید در متن جامعه حضور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه استان گیلان با تبریک آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ورود به حوزه‌های علمیه توفیقی الهی و گامی در مسیر سربازی امام عصر (عج) است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه در جامعه اسلامی افزود: حوزه‌های علمیه از دیرباز دژ دفاع از مرزهای اعتقادی و کانون تربیت انسان‌های مهذب بوده‌اند و طلبه‌ای که در مسیر کسب معارف دینی گام برمی‌دارد، در حقیقت مسئولیت هدایت، روشنگری و پاسداری از مکتب اهل‌بیت (ع) را بر عهده دارد.

وی با اشاره به پیشینه گیلان در تربیت علما و فقهای برجسته گفت: تاریخ این استان با نام فقیهان، مراجع و عالمان وارسته‌ای گره خورده است که برای گیلان و جهان تشیع منشأ اثر بوده‌اند.

امام جمعه رشت ادامه داد: طلاب جوان باید با مطالعه سیره علمی و عملی این بزرگان و الگوگیری از زهد و تقوای آنان، وارثان شایسته این میراث معنوی باشند و در مسیر حفظ و تقویت جایگاه علمی و دینی گیلان تلاش کنند.

تهذیب نفس باید در کنار تحصیل علوم دینی دنبال شود

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت پویایی حوزه‌های علمیه و پرهیز از سطحی‌نگری در علوم دینی بیان کرد: تکیه بر فقه جواهری و سنت‌های اصیل حوزوی نباید فراموش شود، اما در کنار علم‌آموزی، تهذیب نفس و خودسازی نیز باید مورد توجه جدی طلاب قرار گیرد.

وی افزود: اگر علم با تقوا، اخلاص و خودسازی همراه نباشد، می‌تواند به حجاب تبدیل شود؛ از این رو طلاب باید در کنار تحصیل، روح و جان خود را نیز تربیت کنند تا کلام آنان در جامعه اثرگذار باشد.

حوزه‌های علمیه قرارگاه جهاد تبیین باشند

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به شرایط امروز جامعه و فعالیت دشمن در عرصه جنگ ترکیبی و شناختی تصریح کرد: دشمن با تمام توان تلاش می‌کند باورهای دینی و امید مردم، به ویژه نسل جوان را هدف قرار دهد.

وی گفت: در چنین شرایطی حوزه‌های علمیه باید قرارگاه اصلی جهاد تبیین باشند و طلبه انقلابی و زمان‌شناس نمی‌تواند نسبت به هجمه‌های فرهنگی و فکری دشمن بی‌تفاوت باشد.

آیت‌الله فلاحتی ادامه داد: طلاب باید با استفاده از علم، منطق و بصیرت به میدان بیایند و بتوانند گره‌های ذهنی جامعه را باز کنند و پاسخ‌های مستدل و منطقی به شبهات ارائه دهند.

روحانیت تراز انقلاب از مردم و برای مردم باشد

امام جمعه رشت با تأکید بر اهمیت رسالت اجتماعی روحانیت اظهار کرد: رسالت یک عالم دینی تنها به حضور در حجره، مباحثات علمی و وعظ در منابر سنتی محدود نمی‌شود، بلکه عالم دین باید در متن جامعه حضور داشته باشد و دردها و مشکلات مردم را بشناسد.

وی افزود: روحانی باید با زبان نرم، خوش‌رویی و روحیه همدلانه با مردم ارتباط برقرار کند و در کنار مسائل دینی، نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و معیشتی جامعه نیز شناخت داشته باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: روحانیت تراز انقلاب اسلامی باید از مردم، با مردم و برای مردم باشد و امروز لازم است طلاب در میان جوانان در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و حتی فضای مجازی حضور پیدا کنند.

آیت‌الله فلاحتی با تأکید بر ضرورت شناخت زبان نسل جدید خاطرنشان کرد: طلاب باید با ابزارهای روز و رسانه‌های نوین آشنا شوند و بتوانند به پناهگاه فکری و عاطفی نسل جوان تبدیل شوند.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله فرخ‌فال، رئیس دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه و قائم‌مقام مدیر حوزه‌های علمیه استان‌ها، به تشریح سیاست‌های کلان حوزه‌های علمیه، ارتقای سطح کیفی آموزش‌های حوزوی و افق‌های پیش روی مدارس علمیه پرداخت.

در پایان این مراسم نیز از جمعی از اساتید، فضلا و طلاب ممتاز حوزه‌های علمیه استان گیلان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

کد مطلب 6938974

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