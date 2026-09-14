دیپلماسی فرهنگی آذربایجان غربی فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حاجی اسماعیلی ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی اظهار کرد: این استان در کنار ظرفیت تنوع اقوام و ادیان ظرفیت بزرگی برای امتسازی اسلامی دارد.
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر نقش مردم ایران در تحقق امت اسلامی، تصریح کرد: آذربایجان غربی با داشتن ظرفیتهای ویژه از جمله هممرزی با سه کشور، میتواند در مسیر امتسازی اسلامی نقشآفرین باشد.
حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسماعیلی با اشاره به استقامت مردم ایران در برابر دشمنان کشور، اظهار کرد: مردم ایران با استقامت و مقاومت خود، مصداق آیه شریفه «مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذینَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَی الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم» شدند.
وی با تأکید بر لزوم تحقق امت اسلامی، افزود: تحقق واقعی این مسئله، تشکیل امت اسلامی با دو میلیارد مسلمان و پنجاه کشور اسلامی است و این مسئولیت را رهبر شهید بر عهده ما گذاشت و ایران اسلامی امروز رهبریت این جریان را بر عهده دارد و باید الگوی امت اسلامی را بسازیم.
آذربایجان غربی ظرفیت بزرگ برای امتسازی اسلامی
مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای ویژه آذربایجان غربی، تأکید کرد: آذربایجان غربی یک ظرفیت بزرگ برای امتسازی اسلامی دارد. ظرفیت بزرگ این استان به دلایل مختلف از جمله هممرز بودن با سه کشور و حضور اقوام و مذاهب مختلف در آن، ظرفیت بزرگی محسوب میشود که می تواند الگوی همزیستی مسالمتآمیز برای دیگر استان ها باشد.
حجتالاسلام حاجیاسماعیلی در پایان با انتقاد از برخی رویکردها، افزود: برخیها تلاش دارند بهجای حل مسئله، مسئلهسازی کنند و یا نامسئله درست کنند. وظیفه دستگاه فرهنگی و تبلیغی این است که مسئله فرهنگی را در استان تبلیغ و تبیین کند.
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