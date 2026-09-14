مردم مبعوث شده ایران با عزت در برابر استکبار جهانی ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور امامی، ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، با اشاره به مسئولیت‌پذیری در نظام اسلامی، اظهار کرد: بر اساس اصول، هر مسئولی خادم ملت و مردم است و باید با درک درست از راهبرد ولی، موجب بسط آن در حوزه‌های مختلف باشد.

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی تاکید کرد: ما موظف هستیم در هر بخشی که باشیم، موجب بسط یدولی باشیم و تمام کسانی که مسئولیت دارند، حق ندارند نظر خود را جای نظر ولی اعمال کنند. اگر بخشی از راهبردهای ولی محقق شود، ایران ابرقدرت، به ابرقدرت‌تر تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به آسیب‌های موجود، خاطرنشان کرد: مشکل اینجاست که خیلی‌ها یا درک درستی از راهبرد و نگاه ولی ندارند و یا تلاش دارند سلایق خود را جای نظر ولی اجرا کنند.

حجت‌الاسلام امامی با اشاره به جایگاه مردم در اندیشه رهبر شهید، گفت: من هر چه فکر می‌کنم، بهتر از این مردمی که در نظر رهبر شهید، معجزه خدا هستند، پیدا نمی‌کنم. امام کبیر، قدرت الهی این مردم را فهمید، مقابل طاغوت قیام کرد و آن را سرنگون ساخت. امام شهید مانند موسی کلیم‌الله در برابر فراعنه ایستاد و این تعبیر عظیم رهبر انقلاب در مورد مردم است که فرمود شما رهبر هستید و این مردم مبعوث شدند تا استخوان‌های پوسیده طاغوت را خرد کنند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در مناسبت‌های مذهبی، عنوان کرد: این مردم بودند که نیمه شعبان، غدیر، یوم‌العباس و جاماندگان اربعین را به‌صورت اعجاز ایجاد کردند. بارها بین این مردم آیات الهی را خواندم و فهمیدم که این مردم، خود آیات الهی هستند.

وی با استناد به تعبیر رهبر شهید، افزود: همان‌طور که امام شهید فرمودند شما مردم، اعجاز خدا هستید، درود می‌فرستم بر مبعوث‌شدگان مردم شریف آذربایجان و ایران، با این قدرت الهی شما قرار است امام قیام کند و اگر گفته شده است، امام قیام به سیف خواهد کرد، شما مردم سیف‌الحق و سیف‌المهدی هستید و لذا خدای متعال شمشیر وجود شما را برای شکافتن فتنه‌های آخرالزمانی صیقل می‌دهد.

حجت‌الاسلام امامی با اشاره به نقش تاریخی مردم آذربایجان، گفت: در روزهای اول جنگ که واقعا جنگ جهانی بود، این شما بودید که در خیابان‌های شهر با شعار «حیدر حیدر» دشمن را ترساندید.

وی یادآور شد: مردم آذربایجان و نیاکان ما در این استان و خطه، با تجزیه‌طلب‌ها و روس‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها جنگیدند، شما ثابت کردید که ایمان یک واژه نیست، حقیقتی است زنده و جاری که آن را به نمایش گذاشتید.