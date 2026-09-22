به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس عصر سه شنبه آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، فرمانده سپاه قدس گیلان، فرماندار رشت و دیگر مسئولان با خانواده شهیدان «مرتضی رحمتی»، «حسین اکبری»، «عابد اسلام دوست» در رشت دیدار و از صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل کردند.

دیدار با خانواده شهدا یک وظیفه است

آیت‌الله رسول فلاحتی نیز در این دیدار با بیان اینکه دیدار با خانواده شهدا یک وظیفه است، اظهار کرد:با گذشت سال‌ها از شهادت شهیدان،مردم همچنان به یاد آنان هستند و خانواده‌های معظم شهدا را فراموش نکرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت، بااشاره به اینکه وظیفه دیدار از خانواده شهدا از امام خمینی(ره) آموخته شده است،افزود:این امر از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ هرکس در راه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران جان خود را تقدیم کند، نه خودش و نه خانواده‌اش فراموش نخواهند شد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در اقتدار کشور تصریح کرد: اگر امروز کشور از قدرت برخوردار است و در برابر آمریکا و نظام سلطه ایستادگی می‌کند، به برکت مقاومت و ایستادگی خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مادران شهیدان است.

آیت‌الله فلاحتی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره دیدار با خانواده‌های شهدا در اولویت برنامه‌ها دارند، گفت: امید است با دعای خانواده‌های معظم شهدا در مسیر شهیدان ثابت قدم بمانیم؛ چراکه شهدا افتخار ایران اسلامی هستند.

دیدار با خانواده شهدا چراغ راه ادامه مسیر انقلاب است

سرتیپ دوم پاسدار حمید دامغانی در این دیدار با قدردانی از صبر و ایستادگی خانواده شهیدان اظهار کرد: توفیق بزرگی است که امروز در خدمت خانواده معظم شهدا هستیم؛ چراکه حضور در کنار مادران وخانواده‌های شهدا موجب تقویت روحیه و بهره‌مندی از عنایت شهیدان می‌شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان، با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا افزود: شهدا و خانواده‌های آنان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و یادآوری مسئولیت همگان در ادامه دادن راه آنان است.

وی با طلب دعای خیر از خانواده شهدا گفت: امیدواریم با دعای مادران و خانواده‌های شهدا بتوانیم در مسیر شهیدان ثابت قدم بمانیم، راه آنان را ادامه دهیم و از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کنیم.

شهید مرتضی رحمتی، چهاردهم آبان سال ۱۳۴۴ در روستای چهارده از توابع شهرستان آستانه اشرفیه به دنیا آمد. پدرش رمضانعلی، کارمند بود و مادرش بمانی نام داشت.

وی تا مقطع اول راهنمایی تحصیل کرد و به‌عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت.

شهید رحمتی سرانجام پانزدهم مهر سال ۱۳۶۶ در منطقه دوپازای سردشت، بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به سر، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

شهید حسین اکبری، فرزند تقی ، هشــتم فروردین ۱۳۴۳ در روســتای هندهخاله از توابع شهرستان صومعه‌ســرا به دنیــا آمد.

تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت.

به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و یکم تیر ۱۳۶۷ در نهر عنبر توســط نیروهای بعثی به شهادت رسید.

شهید عابد اسلام‌دوست در ۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ در لنگرود متولد شد و در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی در تهران به مقام والای شهادت نایل آمد.

از وی دو فرزند پسر و دختر به یادگار مانده و مزار شهید در لنگرود واقع است.