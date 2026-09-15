بختیاری زاده تنها مربی بدون باخت فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور، دو نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا به مصاف حریفان خود رفتند که تراکتور برابر شباب الاهلی امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خورد اما استقلال با برتری سه بر صفر مقابل السد قطر، به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه داد.

تراکتور که با هدایت جواد نکونام در رقابت‌های لیگ برتر عملکردی بدون شکست داشت، سرانجام در لیگ نخبگان آسیا برابر شباب الاهلی امارات تسلیم شد تا نخستین شکست این تیم در فصل جاری رقابت‌های فوتبالی رقم بخورد. این نتیجه در شرایطی به دست آمد که تراکتور و استقلال پس از گذشت هفت هفته از لیگ برتر همچنان شکستی را تجربه نکرده‌اند.

در سوی دیگر استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده موفق شد السد قطر را با سه گل شکست دهد و رکورد شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند. آبی‌پوشان که در لیگ برتر نیز بدون شکست به کار خود ادامه داده‌اند، با این پیروزی آسیایی، روند موفقیت‌آمیز خود را تداوم بخشیدند.

بختیاری‌زاده با حفظ رکورد شکست‌ناپذیری استقلال، همچنان تنها سرمربی بدون باخت فوتبال ایران در فصل جاری رقابت‌های فوتبالی محسوب می‌شود رکوردی که پس از شکست تراکتور نکونام در آسیا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

البته پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هم با این تیم تاکنون شکستی را تجربه نکرده است اما در مقایسه با سهراب بختیاری زاده آلومینیوم دو بازی کمتر از استقلال انجام داده و قربانی تنها رقابت های داخلی را پیش رو دارد در حالی که بختیاری زاده در رقابت های آسیایی هم روند شکست ناپذیری اش را ادامه داده است.