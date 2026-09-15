به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در اولین بازی خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا موفق شد شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور تیم السد قطر را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد تا شاگردان سهراب بختیاری زاده اولین گام را در فصل جدید رقابت های آسیایی محکم بردارند.

حمود الیزیدی کارشناس فوتبال شبکه «الکاس» قطر، پس از شکست ۳ بر صفر السد برابر استقلال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، عملکرد نماینده قطر را مورد انتقاد قرار داد و گفت این شکست نشان داد اشتباهات تاکتیکی و دفاعی السد بیش از گذشته نمایان شده است. استقلال در این دیدار که دوشنبه شب در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار شد، با گل‌های یاسر آسانی، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلی‌زاده به پیروزی رسید.

او با بیان اینکه شکست در یک مسابقه نباید به معنای از دست رفتن همه چیز باشد، اظهار داشت: اگر تیمی شکست می‌خورد، باید حداقل عملکرد قابل قبولی ارائه کرده باشد، اما السد برابر استقلال نشان داد که مشکلات تاکتیکی و دفاعی این تیم بیش از گذشته خود را نشان داده است.

الیزیدی ادامه داد: نشانه‌های ضعف السد در بخش دفاعی، به‌خصوص هنگام ضدحملات و انتقال از حمله به دفاع، از مسابقات لیگ نیز دیده می‌شد. این تیم در دیدار برابر السیلیه هم در این بخش مشکلات زیادی داشت و کادر فنی باید برای برطرف کردن این ضعف تاکتیکی، آمادگی بیشتری ایجاد می‌کرد.

این کارشناس فوتبال قطر با اشاره به عملکرد السد مقابل استقلال گفت: در بازی السد نوعی بی‌نظمی و عجله در عملکرد بازیکنان دیده می‌شد. جابه‌جایی و بازی بدون پست نیز بیش از حد بود و این مسئله نشان‌دهنده نبود انضباط کافی در زمین بود. تصمیم‌های فردی بازیکنان نیز مناسب نبود و آنها در بسیاری از صحنه‌ها انتخاب‌های درستی نداشتند.

او افزود: انسجام و آرایش تیمی که در مسابقات قبلی از السد دیده بودیم در بازی با استقلال وجود نداشت. تیم در برخی لحظات کند و در برخی صحنه‌ها بیش از حد عجول بود و همین مسئله باعث شد عملکرد همیشگی السد را شاهد نباشیم.

الیزیدی بخشی از مسئولیت شکست را متوجه سرمربی السد دانست و گفت: مربی نیز بخشی از مسئولیت این شکست را بر عهده دارد، چرا که در نیمه دوم باید اشتباهات تیم در نیمه نخست اصلاح می‌شد؛ به‌خصوص در زمان انتقال به فاز دفاعی و همچنین سازماندهی تیم در بخش هجومی.

او ادامه داد: استفاده زودتر از یک مهاجم می‌توانست راه‌حل مناسبی باشد. به‌ویژه محمد مناعی می‌توانست گزینه مناسبی برای مقابله با تیمی باشد که به شکل فشرده و منظم دفاع می‌کرد. به اعتقاد من، این شروع خوبی برای السد نبود و آزمون اصلی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

کارشناس شبکه الکاس در ادامه به ضعف السد در خط حمله اشاره کرد و گفت: پیش از این نیز درباره نیاز السد به یک مهاجم نوک در سطح بالاتر صحبت کرده بودیم. این تیم به مهاجمی با توانایی حفظ توپ و ویژگی‌های فنی بهتر نیاز دارد تا بتواند در چنین مسابقاتی تأثیرگذار باشد.

الیزیدی با وجود انتقاد از عملکرد السد تأکید کرد که این تیم از نظر داشتن بازیکنان باکیفیت با کمبود مواجه نیست و اظهار داشت: این شروع به این معنا نیست که السد ستاره ندارد. این تیم بازیکنان سرشناس و عناصر باکیفیت زیادی در اختیار دارد، اما میزان تلاش، انضباط و ارائه بهترین عملکرد فنی باید در حد نام و اعتبار باشگاه السد باشد.

او در پایان شکست السد برابر استقلال را مستحقانه دانست و گفت: این شکست برای السد مستحقانه بود، اما بازیکنان باید از این مسابقه درس بگیرند و مربی نیز بخشی از مسئولیت شکست را بر عهده دارد. مسیر در لیگ قهرمانان آسیا طولانی است و امیدواریم السد در ادامه شرایط بهتری پیدا کند.